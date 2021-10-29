İsveç'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı - Son Dakika

İsveç'in başkenti Stockholm'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98'inci yıl dönümü dolayısıyla Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliğinde resepsiyon verildi.

Büyükelçi Emre Hakkı Yunt'un ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona çok sayıda diplomat ve misyon şefi, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasetçi, akademisyen ve iş insanı katıldı.

Yunt, törende yaptığı konuşmada, İsveç'te yaşayan Türk toplumu ve tüm Türk milletinin Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Yunt, daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajını okudu.

Resepsiyonda davetlilere Türk mutfağından lezzetler ikram edildi.