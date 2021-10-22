Üye Girişi
İSVİÇRE ESKİ KONSOLOSUNUN EŞİNE 3 YIL 8 AY HAPİS - Son Dakika

İSVİÇRE ESKİ KONSOLOSUNUN EŞİNE 3 YIL 8 AY HAPİS

22.10.2021 10:47

BEBEK'te 2013 yılında alkollü şekilde kullandığı ciple, motosiklete çarparak iki kişinin yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle 3 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan İsviçre eski İstanbul Konsolosu Florian Köppel'in eşi Andrea Walz Köppel, 6 yıl sonra tekrar yapılan yargılamada "Bilinçli...

BEBEK'te 2013 yılında alkollü şekilde kullandığı ciple, motosiklete çarparak iki kişinin yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle 3 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan İsviçre eski İstanbul Konsolosu Florian Köppel'in eşi Andrea Walz Köppel, 6 yıl sonra tekrar yapılan yargılamada "Bilinçli taksirle yaralama" suçundan aynı cezaya çarptırıldı. Mahkeme, sanık Köppel'in kazadan sonra olay yerinden kaçtığını dikkate alarak hapis cezasını da adli para cezasına çevirmedi. Yargıtay, taraflara uzlaşma teklifi yapılmadan karar verildiğine kanaat getirerek yerel mahkemenin hükmünün bozulmasına karar vermişti.

İsviçre eski İstanbul Konsolosu Florian Köppel'in eşi Andrea Walz Köppel, 5 Şubat 2013'te Bebek'te cip kullanırken motosikletle seyir halinde olan Doğan Durmuş İnal ve Filiz İnal'a çarptı. Kazaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Filiz İnal'ın hayati tehlike geçirecek ve uzuvlarından birinin fonksiyonunu kaybedecek şeklide yaralandığı ve sanık Köppel'in olay sırasında 0,59-0,84 promil arasında alkollü olduğu belirtildi. İddianamede sanık Andrea Walz Köppel'in "Bilinçli taksirle yaralama" suçundan 1 yıl 1 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

Davayı 2015 yılında karara bağlayan İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi, tutuksuz sanık Köppel'i "Bilinçli taksirle yaralamaya neden olma" suçundan 3 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

YARGITAY YEREL MAHKEMENİN KARARINI BOZDU

Yerel mahkemenin kararını 2020 yılında inceleyen Yargıtay 12. Ceza Dairesi, suçun uzlaşmaya tabi olduğunu, soruşturma aşamasında taraflara uzlaşma teklifi yapılmadan sanık Köppel'e dava açıldığını ve mahkemenin de taraflara uzlaşma teklifinde bulunmadan yargılamaya devam ettiğini kararında belirtti. Yargıtay, kararı bozarak dosyayı yeniden yerel mahkemeye geri gönderdi.

MAHKEME 6 YIL ÖNCEKİ KARARIN AYNISINA HÜKMETTİ

Yargıtay'ın bozma ilamının ardından taraflar uzlaşamayınca sanık Köppel'in yargılanmasına yeniden başlandı. İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada müştekiler, sanığın cezalandırılmasını isterken sanık avukatı müvekkilinin beraat etmesini talep etti. Davayı yeniden karara bağlayan mahkeme, 6 yıl önce verdiği kararı tekrarlayarak sanık Andrea Walz Köppel'in "Bilinçli taksirle yaralamaya neden olmak" suçundan 3 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme sanığın kazadan sonra olay yerinden kaçması, yargılama sürecinde dosyaya yansıyan pişmanlığının görülmemesi ve kusurunun oranı gibi hususları dikkate alarak cezanın adli para cezasına çevrilmesine yer olmadığına karar verdi.

"TRAFİK SUÇLARI AÇISINDAN EMSAL NİTELİKTEDİR"

DHA'ya yazılı açıklama yaparak kararı değerlendiren İnal ailesinin avukatı Müge Bozok, trafik kazalarında her yıl binlerce vatandaşın yaşamını yitirdiğine değinerek söz konusu kazaların sürücülerin yeterli trafik eğitimi almaması nedeniyle gerçekleştiğini söyledi. Bozok, trafikte işlenen suçlara ilişkin yasalarda gerekli düzenlemelerin mevcut olduğunu fakat neredeyse söz konusu yasaların hiçbirinin uygulanmadığını belirterek "Mahkemelerin trafik kazalarını basit bir kaza olarak görme eğilimi, cezaların caydırıcı niteliğini azaltıyor. Bu nedenle alkollü şekilde müvekkillerimize çarpıp olay yerinde yaralı olarak bırakıp kaçan sanık aleyhine verilen bu karar trafik kazalarında verilen çoğu karardan daha nitelikli bir karar ve de diğer trafik suçları açısından da emsal niteliğindedir. Ancak tabi ki yargı alanında bu kararların alınması da yetmiyor, trafik eğitimi ve güvenliği bir devlet politikası haline gelmeli ve insanın değerinin metalden daha fazla olduğu anlaşılmalı" ifadelerini kullandı.

İSVİÇRE ESKİ KONSOLOSUNUN EŞİNE 3 YIL 8 AY HAPİS
İSVİÇRE ESKİ KONSOLOSUNUN EŞİNE 3 YIL 8 AY HAPİS
İSVİÇRE ESKİ KONSOLOSUNUN EŞİNE 3 YIL 8 AY HAPİS
İSVİÇRE ESKİ KONSOLOSUNUN EŞİNE 3 YIL 8 AY HAPİS

Yargıtay, İstanbul, İsviçre, Bebek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSVİÇRE ESKİ KONSOLOSUNUN EŞİNE 3 YIL 8 AY HAPİS - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kurusıkıdan çıkan kurşunla yönetmenin ölümüne sebep olan oyuncu Alec Baldwin'in gözyaşları döktüğü anlar ortaya çıktı 11:08 Kurusıkıdan çıkan kurşunla yönetmenin ölümüne sebep olan oyuncu Alec Baldwin'in gözyaşları döktüğü anlar ortaya çıktı Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, asistanıyla basıldı, fotoğrafı yayınlayan yönetmen görevden alındı 11:01 Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, asistanıyla basıldı, fotoğrafı yayınlayan yönetmen görevden alındı Belediye tarafından yaptırılan sağlıkçı heykelleri tartışma yarattı: Çocuklarımız görüp korkabilir 10:32 Belediye tarafından yaptırılan sağlıkçı heykelleri tartışma yarattı: Çocuklarımız görüp korkabilir
Son dakika: Beklentinin üstünde gelen faiz indirimi sonrası dolar ve altın rekor kırıyor 10:24 Son dakika: Beklentinin üstünde gelen faiz indirimi sonrası dolar ve altın rekor kırıyor Televizyon programında evlatlık verdiği çocuğunu 19 yıl sonra sosyal medyadan gördü! Tek isteği bir kez olsun sarılabilmek 10:02 Televizyon programında evlatlık verdiği çocuğunu 19 yıl sonra sosyal medyadan gördü! Tek isteği bir kez olsun sarılabilmek Mesut Özil, milyonlar seyrederken hocasına küfür etti 09:31 Mesut Özil, milyonlar seyrederken hocasına küfür etti
İzleyenleri hayrete düşüren olay! Rakibin attığı gol Fenerbahçe'ye yazıldı 08:59 İzleyenleri hayrete düşüren olay! Rakibin attığı gol Fenerbahçe'ye yazıldı Yaralı askerin şehit olmasında ihmal iddiası sonrası Bakan Koca'nın talimatıyla açığa alındı 07:59 Yaralı askerin şehit olmasında ihmal iddiası sonrası Bakan Koca'nın talimatıyla açığa alındı

Son Dakika Haberleri
11:04 Cumhur İttifakı'ndan asgari ücrete 750 lira zam hamlesi
11:01 Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, asistanıyla basıldı, fotoğrafı yayınlayan yönetmen görevden alındı
10:33 Prof. Dr. Tufan Tükek'ten korkutan iddia: Ülkemize gelirse vakalar patlayabilir
10:32 Belediye tarafından yaptırılan sağlıkçı heykelleri tartışma yarattı: Çocuklarımız görüp korkabilir
10:27 Ahmet Çakar'dan Rıdvan Dilmen ve Ali Koç iddiası: Ortada kaset var
10:23 Son dakika: Beklentinin üstünde gelen faiz indirimi sonrası dolar ve altın rekor kırıyor
10:02 Üniversitelerin diplomalarının sahtesi yapıp 500 TL'ye satıyorlar
09:56 Kaset şantajı davasına gelmeyen Benzema'nın 5 yıl hapsi isteniyor
09:53 Yönetmenin ölümüne sebep olan Alec Baldwin'in kullandığı silah gerçek mi?
09:43 Erdoğan, kahkaha attığı fotoğrafla ilgili konuştu: Eski futbolcu Weah ile bir espri üzerine gülümsedik
Galatasaray'a geri dönen Felipe Melo, 10 numaralı formayı giyecek Galatasaray'a geri dönen Felipe Melo, 10 numaralı formayı giyecek         
11:10
Cumhur İttifakı'ndan asgari ücrete 750 lira zam hamlesi Cumhur İttifakı'ndan asgari ücrete 750 lira zam hamlesi         
11:04
Prof. Dr. Tufan Tükek'ten korkutan iddia: Ülkemize gelirse vakalar patlayabilir Prof. Dr. Tufan Tükek'ten korkutan iddia: Ülkemize gelirse vakalar patlayabilir         
10:33
Ahmet Çakar'dan Rıdvan Dilmen ve Ali Koç iddiası: Ortada kaset var Ahmet Çakar'dan Rıdvan Dilmen ve Ali Koç iddiası: Ortada kaset var         
10:28
Üniversitelerin diplomalarının sahtesi yapıp 500 TL'ye satıyorlar Üniversitelerin diplomalarının sahtesi yapıp 500 TL'ye satıyorlar         
10:03
Yönetmenin ölümüne sebep olan Alec Baldwin'in kullandığı silah gerçek mi? Yönetmenin ölümüne sebep olan Alec Baldwin'in kullandığı silah gerçek mi?         
09:53
Muş'ta koronayla mücadelede dikkat çeken yöntem! Aşı olmayanların isimlerini cami hoparlöründen okudular Muş'ta koronayla mücadelede dikkat çeken yöntem! Aşı olmayanların isimlerini cami hoparlöründen okudular         
09:30
Türkiye, F-35 görüşmelerinde ABD'ye 3 seçenek sundu Türkiye, F-35 görüşmelerinde ABD'ye 3 seçenek sundu         
08:42
Oyuncu Alec Baldwin, görüntü yönetmeninin ölümüne neden oldu Oyuncu Alec Baldwin, görüntü yönetmeninin ölümüne neden oldu         
07:46
"Erdoğan haklı" diyen Putin'den BM çıkışı: Türkiye daimi üye olabilir         
07:42
Yola fırlayan 5 yaşındaki kıza zırhlı polis aracı çarptı! Feci kaza anbean kamerada Yola fırlayan 5 yaşındaki kıza zırhlı polis aracı çarptı! Feci kaza anbean kamerada         
21:42
Sosyal medya bunu konuşuyor! Hazal Ergüçlü'nün çıplak görüntüleri dizi tanıtımının önüne geçti Sosyal medya bunu konuşuyor! Hazal Ergüçlü'nün çıplak görüntüleri dizi tanıtımının önüne geçti         
18:56
AK Parti'den faiz indirimi sonrası dolardaki artışa ilk yorum: Meseleye anlık artışlar üzerinden bakmamak lazım AK Parti'den faiz indirimi sonrası dolardaki artışa ilk yorum: Meseleye anlık artışlar üzerinden bakmamak lazım         
18:54
Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti         
15:54
Sakarya'da sahil kıyısında parçalanmış olarak bulunan gizemli canlıyla ilgili ilk açıklama geldi Sakarya'da sahil kıyısında parçalanmış olarak bulunan gizemli canlıyla ilgili ilk açıklama geldi         
14:38
2 ay önce evlenen 21 yaşındaki Kader'in ölmeden önce attığı mesaj kafa karıştırdı 2 ay önce evlenen 21 yaşındaki Kader'in ölmeden önce attığı mesaj kafa karıştırdı         
14:14
Televizyonda ağızları açık bırakan itiraf: Bir gecede 18 erkekle ilişkiye girdim, kocam izledi Televizyonda ağızları açık bırakan itiraf: Bir gecede 18 erkekle ilişkiye girdim, kocam izledi         
14:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2021 11:15:13. #1.13#
SON DAKİKA: İSVİÇRE ESKİ KONSOLOSUNUN EŞİNE 3 YIL 8 AY HAPİS - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement