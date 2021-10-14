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'İŞYERİNDE EĞİTİM' SAYESİNDE STAJ YAPAN ÖĞRENCİLERE İŞ İMKANI - Son Dakika

'İŞYERİNDE EĞİTİM' SAYESİNDE STAJ YAPAN ÖĞRENCİLERE İŞ İMKANI

14.10.2021 14:27

AKDENİZ Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nde verilen 'İşyerinde Eğitim' programı kapsamında 4'üncü sınıfın son döneminde öğrenciler, üniversitenin yönlendirdiği firmalarda 4 aylık staj imkanı yakalıyor.

AKDENİZ Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nde verilen 'İşyerinde Eğitim' programı kapsamında 4'üncü sınıfın son döneminde öğrenciler, üniversitenin yönlendirdiği firmalarda 4 aylık staj imkanı yakalıyor. Bu program sayesinde öğrencilerin yüzde 80'inden fazlası daha öğrenciyken iş tekliği alarak mezun olduktan sonra iş hayatına atılıyor.

2016 yılından itibaren ilk mezunlarını veren Akdeniz Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi, uyguladığı 'İşyerinde Eğitim' programı kapsamında 4'ncü sınıfın son dönemindeki öğrencilere sağladığı uzun stajla birlikte iş imkanı sağlıyor. Başta Antalya olmak üzere Türkiye'de çok sayıda ulusal ve uluslararası önemli kuruluşlarda kendi alanlarında işyerinde eğitim alan öğrencilerin yüzde 80'i mezun olmadan iş teklifi alarak iş hayatına atılıyor. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası ve Akdeniz Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi iş birliğiyle hazırlanan 'İşyerinde Eğitim' uygulaması kapsamında öğrenciler Antalya Havalimanı, Antalya Serbest Bölgesi, Antalya Organize Sanayi Bölgesi gibi yerlerde büyük ölçekli kurumsal şirketlerde hem staj yapma hem de işe girme olanağı yakalıyor. 6 programı bulunan Akdeniz Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nde, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü 6 yıldır üst üste Türkiye'de en yüksek puanla öğrenci alarak tercihlerde birinci oluyor.

STAJ SIRASINDA YÜZDE 30'UNA İŞ TEKLİFİ

Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Erturgut, 'İşyerinde Eğitim' projesini hayata geçirmek için tüm yetkili firmalarla bizzat görüşme yaparak öğrencilerin staj programını hazırladığını anlattı. Prof. Dr. Erturgut, 'Mezun olmadan iş sahibi olan öğrencilerin oranı yüzde 30. 4 aylık staj süresince daha çalıştıkları iş yerlerinde teklif alıp yüzde 30'u orada kalıyor. Mezunlarımız ise yüzde 80 civarında iş buluyor. Son 6 yıldır akademisyen kadromuzla birlikte şirketleri ziyaret ediyoruz ve staj yeri ayarlıyoruz. ATSO ile iş birliğimiz sayesinde bütün öğrencilerimize Antalya'da staj imkanı sağlayıp iş hayatına atılmalarını sağlıyoruz" dedi.

MEZUNLAR KENDİ ALANINDA İŞ BULDU

Dekan yardımcısı Prof. Dr. Gözde Yirmibeşoğlu ise 'Tırnaklarımızla kazıya kazıya birebir şirketlerle görüşerek bunu yapıyoruz. İlk başta stajyer öğrenci almak için ayak direten iş yerleri olsa da şimdi özellikle talep geliyor. Talepte bizim yaptığımız çalışmaların etkinliği olduğunu düşünüyorum. Elde ettiğimiz verilere göre yüzde 84 mezunumuz kendi alanında iş buluyor. Türkiye'de tek olmamızı sağlayan unsur bu" diye konuştu.

'İŞ ARAMA SIKINTIM OLMADI'

Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nden mezun olan Efkan Alanar, mezun olduktan sonra hemen iş bulduğunu akardı. Alanar, 'Yaptığım stajda işverenlerin beni fark etmesiyle iş teklifi aldım. Pazarlama bölümüyle sıfır araç satışında 2 yıldır görev yapmaktayım. Mezun olduktan sonra iş arama gibi bir sıkıntım olmadı" dedi.

STAJIN 3'ÜNCÜ HAFTASI İŞ TEKLİFİ ALDI

Mezun Sida Çiftçi, satış pazarlama bölümünden mezun olduğunu belirterek, 'Dekanımızın yönlendirmesiyle staj başvurusu yaptım. Staja başladıktan sonra kendimi gösterdiğimi düşünüyorum. Staja başladığımın 3'üncü haftası iş tekliği aldım. Stajımın bitişinde hemen işe girişim yapıldı" diye konuştu.

Mezun Alperen Elden, 'Gerçekten çok şanslıyız. İş arama gibi bir durumumuz olmadan direkt staj sonrasında iş bulma imkanımız oldu" dedi.

ÖĞRENCİLERE İSTİHDAM SAĞLADILAR

Bir firmada bölge müdürü Osman Ersoy, 2014 yılından beri Akdeniz Üniversitesi'yle işbirliği yaptıklarını ve 'İşyerinde Eğitim' uyguladıklarını anlattı. Ersoy, 'Nitelikli öğrencilerimizin hepsini kendi bünyemizdeki şubelerimize yerleştirdik. 20'nin üzerinde öğrenciye istihdam sağladık. Öğrencilerimizi sadece lojistikte değil kapasitelerine göre ihracatçı firmalarımıza da yerleştirdik" diye konuştu.

'İŞYERİNDE EĞİTİM' SAYESİNDE STAJ YAPAN ÖĞRENCİLERE İŞ İMKANI
'İŞYERİNDE EĞİTİM' SAYESİNDE STAJ YAPAN ÖĞRENCİLERE İŞ İMKANI
'İŞYERİNDE EĞİTİM' SAYESİNDE STAJ YAPAN ÖĞRENCİLERE İŞ İMKANI
'İŞYERİNDE EĞİTİM' SAYESİNDE STAJ YAPAN ÖĞRENCİLERE İŞ İMKANI

Organize Sanayi Bölgesi, Akdeniz Üniversitesi, Antalya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'İŞYERİNDE EĞİTİM' SAYESİNDE STAJ YAPAN ÖĞRENCİLERE İŞ İMKANI - Son Dakika


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SON DAKİKA: 'İŞYERİNDE EĞİTİM' SAYESİNDE STAJ YAPAN ÖĞRENCİLERE İŞ İMKANI - Son Dakika
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