İtalya Başbakanı Draghi, ABD Başkanı Biden ile görüştü - Son Dakika

İtalya Başbakanı Mario Draghi, ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesinde Afganistan, Akdeniz ve Libya konularını ele aldı.

Dünyanın önde gelen 20 büyük ekonomisini bir araya getirecek 16'ncı G20 Zirvesi için başkent Roma'da bulunan ABD Başkanı Biden, İtalya Başbakanı Draghi ile görüştü.

İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İtalya'nın G20 Dönem Başkanlığı ile ABD arasında; salgınla mücadele, iklim değişikliğiyle mücadele, ekonominin yeniden toparlanması ve çok taraflı sistemin güçlendirilmesi gibi önemli zorlukların yönetilmesindeki mükemmel iş birliğine odaklanıldı." ifadesi kullanıldı.

Görüşmede iki liderin, İtalya-ABD ilişkileri ile transatlantik bağların sağlamlığını ele aldığı ve Avrupa savunmasının geliştirilmesinin, transatlantik güvenlik için de yararlı olduğunu teyit ettiği belirtildi.

Açıklamada, iki liderin son olarak öne çıkan uluslararası krizlere değindikleri aktarılırken 12 Ekim'de Afganistan özelinde yapılan olağanüstü G20 Zirvesi ve sonuçlarını, Akdeniz ve Libya'daki istikrarsızlığı görüştükleri kaydedildi.

ABD Başkanı Biden, Draghi ile görüşmesinden önce İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile bir araya geldi.