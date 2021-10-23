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İtalya'da eski Bakan Salvini'nin göçmenleri alıkoyma suçlamasından yargılanmasına başlandı - Son Dakika

İtalya'da eski Bakan Salvini'nin göçmenleri alıkoyma suçlamasından yargılanmasına başlandı

23.10.2021 17:33
İtalya'da eski Bakan Salvini'nin göçmenleri alıkoyma suçlamasından yargılanmasına başlandı

İtalya'da Eski İçişleri Bakanı ve aşırı sağcı Lig Partisi'nin lideri Matteo Salvini'nin, bakan olduğu dönemde Akdeniz'de İspanyol sivil toplum kuruluşu (STK) Open Arms'ın kurtardığı göçmenleri günlerce karaya yanaştırmaması sebebiyle "insanları alıkoyma" ve "görevi kötüye kullanma"...

İtalya'da Eski İçişleri Bakanı ve aşırı sağcı Lig Partisi'nin lideri Matteo Salvini'nin, bakan olduğu dönemde Akdeniz'de İspanyol sivil toplum kuruluşu (STK) Open Arms'ın kurtardığı göçmenleri günlerce karaya yanaştırmaması sebebiyle "insanları alıkoyma" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarıyla yargılanmasına başlandı.

Ağustos 2019'da Open Arms'ın kurtardığı 147 göçmeni 19 gün boyunca karaya yanaştırmaması sebebiyle Palermo Cumhuriyet Başsavcılığının insanları alıkoyma ve görevi kötüye kullanma suçlarından yargılanmasını talep ettiği Salvini için nisan ayındaki ön inceleme duruşmasının ardından bugün yargılama sürecinin ilk duruşması Palermo'da yapıldı.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, ilk duruşmada kimlik tespiti, iddianamenin okunması ve evrakların kabulü yapıldı ve ikinci duruşma tarihi olarak 17 Aralık belirlendi.

Dava boyunca dönemin Başbakanı Giuseppe Conte, bakanlardan Luigi Di Maio, Elisabetta Trenta gibi isimlerin yanı sıra o dönem Open Arms gemisine çıkarak göçmenlere yardım malzemesi götürerek dayanışmasını gösteren ABD'li aktör Richard Gere'in de dinlenmesine karar verildi.

Palermo'da görülen davanın ilk duruşmasına avukatlarıyla katılan Salvini, duruşma devam ederken Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Burası Palermo Cezaevi'ndeki duruşma salonu. Bu süreç solun ve düzensiz göç taraftarlarının istediği bir süreç. İtalyanlara ne kadara mal olacak?" ifadelerini kullandı.

Salvini, duruşmanın ardından basına yaptığı açıklamada da "Richard Gere'in benim kötülüğüm hakkında tanıklık etmek için Hollywood'dan gelip katılacağı bir davanın ne kadar ciddi olduğunu söyleyebilir misiniz? Umuyorum ki kısa sürer çünkü ilgilenilmesi gereken daha önemli şeyler var." dedi.

Bu arada, Salvini'nin avukatları, Open Arms'ın göçmenleri bırakmak için güvenli liman olarak başka limanlara gidebileceğini, İtalya'nın limanlarını açma mecburiyeti olmadığını ancak İspanyol STK'nın İtalya'ya yanaşmak için ısrar ettiğini savunuyor.

İspanyol STK Open Arms temsilcileri de duruşmayı izlemeye gelenler arasında yer aldı. Open Arms'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Open Arms'ın 65. görevine ilişkin ilk duruşma sona erdi. Tüm tanık talepleri ve gerekli kanıtlar kabul edildi. Bundan memnunuz. Bir sonraki duruşma 17 Aralık'ta." ifadeleri yer aldı.

Open Arms olayı

Aşırı sağcı Lig Partisi ile 5 Yıldız Hareketi'nin Haziran 2018'de kurduğu ve Eylül 2019'a kadar görevde kalan koalisyon hükümetinde Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı olarak görev yapan Salvini, bu dönemde düzensiz göçü önlemeye yönelik sert tedbirleri uygulamaya koymuştu. Salvini, Orta Akdeniz'de göçmenleri kurtaran çok sayıda STK gemisi ile İtalyan güvenlik güçlerine ait gemilerinin de İtalyan limanlarına yanaşmasına izin vermemişti.

Salvini, İçişleri Bakanı olduğu Ağustos 2019'da İspanyol STK Open Arms'ın kurtardığı 147 göçmeni 19 gün boyunca denizde bekletmiş, karaya yanaşmalarına izin vermemişti. Palermo Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında Salvini hakkında görevi kötüye kullanma ve insanları alıkoyma suçlamaları yöneltilmişti.

İtalyan Senatosu, aynı zamanda senatör olduğu için Salvini hakkında Palermo Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezlekeye 30 Temmuz 2020'de onay vermiş ve eski bakanın yargılanmasının önünü açmıştı.

Salvini, Gregoretti hadisesinde aklanmıştı

Salvini, Temmuz 2019'da Akdeniz'de kurtarılan 131 düzensiz göçmenin günlerce Gregoretti sahil güvenlik gemisinden inmesine izin vermediği için görevini kötüye kullanmak ve insanları alıkoymak suçlamalarıyla Katanya'da benzer bir yargı süreci geçirmişti.

Katanya'daki ön inceleme duruşmasında, Ön Duruşma Hakimi Nunzia Sarpietro, Salvini için hem savunma tarafı hem de savcılıktan gelen davanın düşürülmesi talebini kabul etmişti. Böylece, aşırı sağcı lider yargılandığı iki davanın birinde suçsuz bulunmuştu.

Süleyman Soylu, Matteo Salvini, Akdeniz, İtalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İtalya'da eski Bakan Salvini'nin göçmenleri alıkoyma suçlamasından yargılanmasına başlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İtalya'da eski Bakan Salvini'nin göçmenleri alıkoyma suçlamasından yargılanmasına başlandı - Son Dakika
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