İtalya'da kamu ve özel sektörde çalışanlar için "Yeşil Sertifika" gösterme zorunluluğu başladı - Son Dakika

İtalya'da hükümetin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede ağustosta yürürlüğe koyduğu "Yeşil Geçiş" sertifikası bugünden itibaren tüm kamu ve özel sektör çalışanları için zorunlu olurken ülke genelinde bu uygulamaya yönelik protesto gösterileri sürüyor.

Ülkede, 6 Ağustos'tan beri yürürlükte olan; aşı veya 48 saatte test yaptırmayı ya da kısa süre öncesinde Kovid-19 geçirmiş olmayı belgelendiren "Yeşil Geçiş" sertifikasının kapsamı genişlemeye devam ediyor.

Hükümetin eylülde çıkardığı kararname doğrultusunda kamu, özel sektör ve serbest meslek sahibi yaklaşık 23 milyon çalışan için bugünden itibaren iş yerlerine girişte bu sertifikayı ibraz etme zorunluluğu başladı.

Başkent Roma'da Başbakanlık ve bakanlıkların girişinde bakanlar da dahil olmak üzere çalışanlar, "Yeşil Geçiş" sertifikasını elektronik okuyuculardan göstererek turnikelerden geçti.

İş merkezlerinin yoğun olduğu Milano'da da kamuda ve özel sektörde çalışanlar, sabah işlerine giderken kurumsal kimliklerinin yanı sıra sertifikalarını da ibraz etti.

"Bu Yeşil Geçiş özgürlüğü kesip atan bir şey"

Bu arada Milano'da Germano isimli bir İtalyan, önüne ve sırtına astığı dövizlerle "Yeşil Geçiş" sertifikasını protesto etti.

Germano, "Bu Yeşil Geçiş, özgürlüğü kesip atan bir şey. Ben aşı yaptırmıyorum çünkü aşıdan korkmak için meşru kaygılarım var." dedi.

Milano Belediyesi Ulaştırma Dairesinde (ATM) görevli bir grup çalışan ise binanın girişinde, "Yeşil sertifikaya hayır." sloganı atarken bu belge olmadan işe gitmek istediklerini belirtti.

"Yeşil Geçiş" sertifikasına karşı protestolar var

Roma ile Milano başta olmak üzere pek çok kentte ve limanlarda, "Yeşil Geçiş" sertifikasına karşı irili ufaklı protestolar yapılıyor.

Milano'da Barış Anıtı önünde toplanan az sayıda protestocu, sertifikanın zorunlu hale gelmesini protesto etti.

"Yeşil Geçiş" sertifikası zorunlu hale gelmesinden ötürü son birkaç gündür liman işçilerinin bugün için "grev" çağrısı yaptığı ülkenin önemli limanlarından Trieste'de 5 bin kişi protesto yürüyüşü yaptı.

Trieste'deki liman işçileri, sık sık Başbakan Mario Draghi karşıtı slogan atarken, "Elini işimizden çek" diye bağırdı.

Trieste limanının bağlı olduğu Friuli Venezia Giulia Bölgesel Yönetim Başkanı Massimiliano Fedriga, protestoya rağmen limanın faaliyetlerinin devam ettiğini bildirdi.

Ülkenin bir diğer önemli limanı Cenova'da da 500 kişilik bir grubun limana çıkan bazı kapıları erişime kapatarak, limanın işleyişine engel olmaya çalıştığı kaydedildi.