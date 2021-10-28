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İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 132 bini geçti - Son Dakika

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 132 bini geçti

28.10.2021 22:42
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 132 bini geçti

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 132 bin 4'e ulaştı.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 132 bin 4'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 570 bin 335 testte 4 bin 866 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 757 bin 231'e ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 76 bin 778 olarak kaydedildi.

İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 50 artarak 132 bin 4'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 3 bin 400 artışla 4 milyon 548 bin 449'a ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 89 milyon 432 bin 820 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 44 milyon 622 bin 437 oldu.

Bu arada, Gimbe Vakfının araştırmasında, ülkede halen 7,5 milyon kişinin halen Kovid-19 aşısı yaptırmadığı belirtildi.

İtalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 132 bini geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 132 bini geçti - Son Dakika
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