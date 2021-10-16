İtalya'da yaklaşık 200 bin kişi faşizme karşı yürüdü - Son Dakika

- İtalya'da yaklaşık 200 bin kişi faşizme karşı yürüdü

ROMA - İtalya'da sendikaların çağrısı ile toplanan yaklaşık 200 bin kişi faşizme karşı yürüdü.

İtalya'nın başkenti Roma'da işçi sendikalarının önderliğinde faşizm karşıtı gösteri düzenlendi. Gösteriye yaklaşık 200 bin kişi katıldı. Cgil, Uil ve Cisl sendikalarının çağrısıyla ve "Faşizm, bir daha asla" temasıyla düzenlenen gösteride, geçtiğimiz hafta cumartesi günü Cgil binasına düzenlenen saldırının arkasında olduğu öne sürülen neo-faşist parti Forza Nuova'nın feshedilmesi çağrısında bulunuldu. Geçtiğimiz hafta Covid-19 sertifikası (Yeşil Geçiş Kartı) protestoları sırasında ülkenin en büyük işçi sendikası Cgil'in binasına yapılan saldırı üzerine düzenlenen gösteriye, Dışişleri Bakanı Luigi di Maio, eski Başbakan ve M5S lideri Giuseppe Conte ve Demokratik Parti Genel Sekretei Enrico Letta'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda siyasetçi de katıldı.

Cgil (İtalya Genel İş Konfederasyonu) Genel Sekretei Maurizio Landini yaptığı konuşmada, "Bu gösteride, herkes için demokrasiyi savunuyoruz. Cgil'e yapılan saldırı, aslında tüm ülkenin çalışma onuruna yapılmış bir saldırıdır. Biz de kimseyi savunmak için değil, demokrasiyi savunmak ve geliştirmek için buradayız" dedi.

İtalya'da tüm işyerlerinde çalışanların Covid-19 Yeşil Geçiş Kartı ibraz etmesi zorunluluğu geçtiğimiz cuma günü yürürlüğe girmişti. 9 Ekim Cumartesi günü Covid-19 Yeşil Geçiş Kartı'na karşı başkent Roma'da düzenlenen protestolarda, bazı göstericiler Cgil binası ve bir hastaneye saldırıda bulunmuştu. Saldırılardan sorumlu tutulan Forza Nuova Partisi'nin internet sitesi savcılık talebiyle erişime kapatılmıştı.