İtalya'da "Yeşil Geçiş" sertifikasına yönelik protestolar sürüyor - Son Dakika

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulamaya konulan "Yeşil Geçiş" sertifikasına karşı Trieste Limanı'ndaki protestolara güvenlik güçleri müdahale etti.

Ülkenin kuzeydoğusundaki Trieste Limanı'nda, "Yeşil Geçiş" sertifikasının kamu ve özel sektör için zorunlu hale geldiği 15 Ekim'den bu yana devam eden protestoda sabah saatlerinde gerginlik yükseldi.

"Yeşil Geçiş" sertifikasına karşı çıkan ve bu nedenle Trieste Limanı'nın 4 numaralı giriş kapısını erişime kapatan protestocuları dağılması için uyaran güvenlik güçleri, eylemlerinde ısrar eden göstericilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su sıkarak müdahalede bulundu.

Göstericiler, olaylı protesto sırasında "Özgürlük, özgürlük" ve "Yeşil Geçiş'e hayır" şeklinde bağırdı. Polisin müdahalesi sırasında bazı protestocuların gözaltına alındıkları görüldü.

İtalyan basınındaki haberlerde, söz konusu müdahaleyle protestocuların uzaklaştırıldığı ve liman kapısının ulaşıma açıldığı belirtildi. Göstericilerle polis arasındaki arbedenin kent sokaklarına yayıldığı, bir grubun ise kent merkezine doğru yürüyüşe geçtiği bildirildi.

Trieste dışında Bolonya, Cenova, Ravenna, Milano, Napoli, Taranto gibi farklı kentlerinde de irili ufaklı "Yeşil Geçiş" sertifikasına karşı protestoların yapıldığı kaydedildi.

Aşırı sağcı partilerden İtalya'nın Kardeşleri (FdI) lideri Giorgia Meloni ve Lig Partisi lideri Matteo Salvini, teknokrat İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese'yi, "geçen hafta Roma'daki gösterilerde faşist grupların taşkınlık yapmasına izin verip, bugün liman işçilerine sert müdahalesinden" ötürü eleştirdi.

Ülkede, 16 Ekim Cumartesi günü Milano kentinde ve 9 Ekim Cumartesi günü de başkent Roma'daki "Yeşil Geçiş" sertifikasına karşı protestolarda göstericilerle güvenlik güçleri arasında zaman zaman arbede çıkmıştı. Polis, göstericileri göz yaşartıcı gaz ve yer yer de tazyikli su sıkarak dağıtmıştı.