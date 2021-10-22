İtalya, Polonya ile diyaloğun korunmasından yana - Son Dakika

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Avrupa Birliğinin (AB) temelini oluşturan kuralların açık olduğunu buna karşın Polonya ile yaşanan gerilimde diyaloğun korunması gerektiğini belirtti.

Draghi, Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılan AB Liderler Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenledi.

Toplantılarında enerji, Polonya ve düzensiz göç gibi karmaşık konuları ele aldıklarını aktaran Draghi, "Enerji konusunda, tüm AB üyelerini eşit ölçüde koruyan, stratejik stoklarla entegre bir doğal gaz depolama sistemi hazırlamamız gerektiğini ve acil önlem alınması gereğini belirttik." dedi.

Draghi, birçok üye devlet için doğal gazdan hemen vazgeçmenin zor olduğuna dikkati çekerek şunları söyledi:

"Uzun vadede yenilenebilir enerjiye odaklanmamız lazım. Ancak doğal gaz fiyatları yükselirse bu konuda finansmanda sorun olabilir. Yüksek enerji fiyatları, Birliğin stratejik özerkliğini hedefleyen bir stratejiye ihtiyaç olduğunu gösteriyor. Bu konuda, AB Komisyonu çalışmaya başlayacak."

Polonya Anayasa Mahkemesinin "ulusal yasaların bazı AB kanunlarından üstün olduğuna" ilişkin kararı nedeniyle gerilen ilişkileri değerlendiren Draghi, AB üyesi olan herkesin Birliğin yasalarına saygı duyması gerektiğini, bu hususta para birimi avroyu "büyük başarı" olarak gördüğünü dile getirdi.

Başbakan Draghi, "Polonya konusunda alternatif yok. Kurallar açık. Burada Birliğin temeli tartışma konusu haline getirilmiştir ama yine de Polonya ile diyaloğun korunması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Düzensiz göç konusu

İtalyan başbakan, geniş şekilde ele aldıkları düzensiz göç konusunda, konsey içinde AB'nin dış sınırlarına duvarlar örülmesinin finanse edilmesi konusunda bir açılım olmadığını söyledi.

Draghi, Birliğin karşı karşıya olduğu göç sorununa ilişkin şunları kaydetti:

"Belarus rejimi, göçü araçsal olarak kullanıyor. Afgan krizi nedeniyle Türkiye'den gelen baskı artıyor. Kuzey Afrika'daki baskıyı çok iyi biliyoruz. Bugün bizim yıllardır tek başımıza yaşadığımız sorun, herkesin sorunu haline gelmiştir. Bu nedenle bu konuda ayrışmamak önemlidir çünkü artık ortak bir sorundur. Bir ülkeye ya da bir göç rotasına ayrıcalık tanımanın da bir anlamı yoktur."

Draghi, fon tahsisi açısından da Birliğin, Akdeniz'in güneyi ile doğusuna aynı önemi vererek dış boyutunu yeniden dengelemesi gerektiğini de belirtti.