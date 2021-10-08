İtfaiye erleri, yanan evdeki altınları sahiplerine teslim etti - Son Dakika

Bartın'da 2 katlı evde yangın çıktı. Alevlere müdahale eden itfaiye erlerince evin içerisinde bulunan altınlar sahibine teslim edildi.

Yangın, öğle saatlerinde Bartın'ın Yanaz köyündeki iki katlı evde çıktı. Saadettin Güney (57) ve ailesinin yaşadığı evdeki yangın kısa sürede büyüyerek evin tamamını sardı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve 112 ekipleri sevk edildi. Bartın Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekiplerce müdahale edilen yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Köylülerinde söndürme çalışmalarına destek verdiği yangında yanan ev kullanılamaz hale geldi.

Soğutma çalışması sürdüren Bartın Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü erlerince yanan evin odasında altınlar bulundu. Altınların aynı evde yaşayan 8 aylık evli Nudiye Özen'e ait olduğu anlaşıldı. Altınlar itfaiye erlerince Özen'e teslim edildi. Yangında yaralanma ve can kaybı yaşanmazken yangının çıkış nedenine yönelik soruşturma başlatıldı. - BARTIN