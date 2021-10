İtfaiye Teşkilatı Spor ve Eğitimlerle Formda Kalıyor - Son Dakika

Uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen spor faaliyetleri ve eğitimlerde, kondisyondan yüksekte iple çalışmaya kadar çeşitli alanlarda uygulamalar gerçekleştiriliyor.

Her türlü afete karşı canı pahasına mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, vatandaşların can ve mal güvenliği için de formda kalmak için çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye'nin farklı noktalarında meydana gelen orman yangını, deprem ve sel gibi doğal afetlerde ve arama kurtarma faaliyetlerinde de afet bölgelerine her türlü desteği veren Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı itfaiye ekipleri, uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirdikleri spor faaliyetleri ve eğitimlerle formda kalıyor. Atatürk Kent Park'ta rutin olarak gerçekleştirilen spor faaliyetleri ve eğitimlerde itfaiye personelleri, kondisyondan yüksekte iple çalışmaya, kurtarma faaliyetlerinden, ip bağlamaya kadar farklı alanlarda sık sık pratik yapıyor.

"7/24 Görevimizin Başındayız"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün önderliğinde, yurdun dört bir yanında oluşabilecek her türlü afette göreve hazır olduklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Gürhan İnal, "634 personel ve 170 itfaiye aracımız ile vatandaşlarımızın huzuru için cansiperane bir şekilde çalışıyoruz. Ekiplerimizin formlarını koruması için de spor faaliyetlerimiz ve eğitim çalışmalarımızı rutin olarak sürdürüyoruz. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı olarak her türlü duruma karşı hazır bir şekilde 7/24 görevimizin başında olmaya devam edeceğiz" dedi.