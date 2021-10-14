İYİ PARTİ'DE 'YETKİ' İSTİFASI; GAZİANTEP İL BAŞKANI GÖREVİ BIRAKTI - Son Dakika

Honda'nın ardından dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden biri daha Türkiye'den çekiliyor

Bir dönem Bahçeli'nin avukatlığını da yapan Hakimler ve Savcılar Kurulu üyesi istifa etti

İYİ Parti Gaziantep İl Başkanı Oğuz Hocaoğlu, yetki isteğinin kabul edilmemesi üzerine görevinden istifa ettiğini açıkladı. Hocaoğlu, Mevcut il ve ilçe teşkilatlarımız Gaziantep'i iktidara taşıyacak yapıda değil. Kabul edilmeyince istifa ettim dedi.

İYİ Parti Gaziantep İl Başkanlığı görevinden istifa eden Oğuz Hocaoğlu, basın toplantısı düzenledi. Gaziantep teşkilatındaki tespitleri rapor halinde Genel Başkan Meral Akşener'e sunduğunu ifade eden Hocaoğlu, kuruluş aşamasında oluşturulan yönetimi revize etmek için de yetki istediğini söyledi.

'DEĞİŞİM İÇİN YETKİ İSTEDİM'

Mevcut il ve ilçe teşkilatlarının İYİ Parti'yi Gaziantep'te iyi bir noktaya taşıyacak yapıda olmadığını aktaran Hocaoğlu, şunları söyledi

İYİ Parti İl Başkanlığı'ndan ayrıldım ancak partinin bir neferiyim. Göreve geldiğimde Gaziantep'te, İYİ Parti'yi iktidar yapacağıma dair söz vermiştim. Bunu yapamazsam da istifa edeceğimi söylemiştim. Yaptığım tespitleri rapor olarak genel başkanımıza sunmuştum. Kuruluş aşamasında yönetim oluşturuldu ve bunun revize edilmesi gerektiğini söyledim. Çünkü mevcut il ve ilçe teşkilatlarımız partimizi iktidara taşıyacak yapıda değil. Bu değişim için yetki istedim. Kabul edilmeyince de istifamı istedim.

Hocaoğlu, istifasının ardından her kademeden telefon aldığını, ancak İYİ Parti Gaziantep milletvekili Hüseyin Filiz'in kendisini aramadığını, yüksek istişare kurulu üyeliği ile genel başkan danışmanlığı görevlerinin ise genel merkezin vereceği karara göre şekilleneceğini belirtti.