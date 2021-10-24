İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, partisinin kuruluşunun 4'üncü yıl dönümünde konuştu Açıklaması - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Yolumuza engeller çıkardılar, aştınız. 'Yapamazsınız, 2 güne dağılırsınız' dediler, sizler inandınız, bana güvendiniz. Zengin, mutlu ve huzurlu bir Türkiye hayalime, ortak oldunuz." dedi.

İYİ Parti'nin kuruluşunun 4'üncü yıl dönümü dolayısıyla Haliç Kongre Merkezi'nde program düzenlendi.

Kongre Merkezi'nin önünde bekleyen vatandaşları selamlayan Akşener, torunu Pars ile birlikte sahneye çıktı.

Burada vatandaşlara kısa bir hitapta bulunan Akşener, "Ömer'in yolundan yürüyen insanlarız. Her namazımda dua ediyorum, diyorum ki 'Ya Rabbi arkadaşlarımı koru, iftiralardan koru, zulümden koru, biliyorum ki onlar iyi ve cesur insanlar.' Onlar çok şeyden vazgeçtiler. Onlar itibarlarından zaman zaman vazgeçtiler. Bazılarınız o günlerde istikballerinizden vazgeçtiniz." diye konuştu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda Akşener, konuşmasını kongre merkezinin içerisinde sürdürdü.

Akşener, 4 yıl önce zorluklara göğüs gererek, Türkiye'yi yönetme arzusuyla İYİ Parti'yi kurduklarını anlatarak, "Yolumuza engeller çıkardılar, aştınız. 'Yapamazsınız, 2 güne dağılırsınız' dediler, sizler inandınız, bana güvendiniz. Zengin, mutlu ve huzurlu bir Türkiye hayalime, ortak oldunuz. Bu yolu benimle yürümeye söz verdiniz. Milletimiz bize teveccüh gösterdi. Büyük bir heyecanla görüyoruz ki memleketin dört bir yanında millet bizi çağırıyor." şeklinde konuştu.

Partisinin 4'üncü yıl manifestosunu okuyan Akşener, sözlerine şöyle devam etti:

"Hukuk sistemini, demokrasi ve eşitlik ilkelerine uygun şekilde yeniden ele alacağız. Fikri hür, vicdanı hür, siyasetin üstünde bir adalet sistemiyle, vatandaşlarımızın kendilerini her anlamda güvende hissedecekleri adil bir Türkiye için çalışacağız. Önce 'biz' sonra 'ben' diyeceğiz. Adaleti tesis edince hak yerine gelince, herkes kendini güvende hissedince her şey düzelmeye başlayacak ve Türkiye iyileşecek."

İstanbul Sözleşmesi'ne de değinen Akşener, kadınların baskı ve şiddet görmesini engelleyeceklerini belirterek, "İstanbul Sözleşmesi'ni amasız fakatsız hayata geçireceğiz." ifadesini kullandı.

Kadınlara yönelik faaliyetler yapacaklarını aktaran Akşener, "İYİ Parti iktidarında kadın, iş gücüne daha fazla katılacak. İş hayatında hak ettiği değeri görecek. Ev kadınları için projeler ortaya koyacağız. Daha hür ve adil Türkiye ancak kadınların çabasıyla mümkündür." şeklinde konuştu.

Milletin yetki vermesi durumunda kararları ortak akıl ile alacaklarını söyleyen Akşener, "Milletimiz yetkiyi verdiğinde partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nden kurtulacağız." dedi.

Daha rasyonel bir eğitim modelini hayata geçireceklerini belirten Akşener, Rüzgar Gülü Projesi ile ilkokul, ortaokul ve lisedeki çocuklara sabah kahvaltısı ve öğle yemeklerini ücretsiz vereceklerini belirtti.

Diğer projelerini de anlatan Akşener, şunları ifade etti:

"Yerli tohum ile beraber, bereketli Anadolu toprağını hakkıyla sürecek. Türkiye, tarım ve hayvancılıkta dünyanın önde gelen ülkelerinden biri haline gelecek. Üretimi destekleyeceğiz. Yabancılara konut satışını sınırlandıracağız. Sığınmacı sorununu çözmeye yönelik hamleleri gelir gelmez, süratle yapacağız. İnsani değerleri göz ardı etmeden, bu konuyu hassasiyetle ele alacağız. Sığınmacılar, vatanlarına kavuşurken biz de ekonomik ve sosyal anlamda rahatlamış bir Türkiye olacağız."