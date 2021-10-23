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İZEV heyeti engellilerle ilgili iki farkındalık çalışması için ABD'ye gitti - Son Dakika

İZEV heyeti engellilerle ilgili iki farkındalık çalışması için ABD'ye gitti

23.10.2021 06:56
İZEV heyeti engellilerle ilgili iki farkındalık çalışması için ABD'ye gitti

İstanbul Zihinsel Engelliler İçin Eğitim ve Dayanışma Vakfı (İZEV) heyeti, dünyaca ünlü tabloların farkındalık versiyonlarından oluşan sergi ve dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından Empire State Maratonu'nda engelli haklarına dikkati çekmek için ABD'nin New York kentine gitti.

İstanbul Zihinsel Engelliler İçin Eğitim ve Dayanışma Vakfı (İZEV) heyeti, dünyaca ünlü tabloların farkındalık versiyonlarından oluşan sergi ve dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından Empire State Maratonu'nda engelli haklarına dikkati çekmek için ABD'nin New York kentine gitti.

Organizasyon için İstanbul Havalimanı'ndan hareket eden 6 kişilik ekipten İZEV Başkanı Hakan Kural, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye adına çok önemli bir sorumluluk projesi için yola çıkacaklarını söyledi.

Daha önce yaptıkları sosyal sorumluluk projeleriyle ABD'de ödüller aldıklarını anımsatan Kural, "Bu projeyle dünyaya açılmak vakfımızın hayaliydi. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın desteğiyle de ilk sergimize New York'tan başlayacağız. Bu projenin Türkiye markasına çok büyük katkısı olacağına inanıyoruz." dedi.

Dünyanın en ünlü tablolarının New York'ta sergileneceğini ancak bu sefer yeni bir yorum olan "Down Sendromlu Mona Lisa New York'ta" başlığıyla 12 ünlü eserin sergiye çıkacağını anlatan Kural, şöyle devam etti:

"Sergide yer alacak tablolarımız, özel gereksinimli bireylerin yüzleriyle yorumlanmış olarak sergilenecek. Empire State Maratonu'nda ilk defa dünya engelli hakları için Türkiye'den katılım olacak. Bundan sonraki süreçlerde de ABD'nin başka şehirlerinde sergilerimiz devam edecek. Sırada İtalya, Danimarka, Hollanda ve Almanya sergilerimiz olacak. İnşallah tüm ABD'lileri ve orada yaşayan Türk yurttaşlarımızı sergimize bekliyoruz."

İZEV Genel Sekreteri Merve Kılıç ise projeye 3 yıldır hazırlandıklarını ve bunun vakıf için büyük bir hayalin gerçeğe dönüşmesi olduğunu ifade etti.

New York'ta iki özel etkinlik gerçekleştireceklerini ve Empire State Maratonu'nda engelli haklarına dikkati çekeceklerini belirten Kılıç, şunları kaydetti:

"Gençlik ve Spor Bakanı sayın Muharrem Kasapoğlu'nun destekleri ve yardımları sonucunda bu yıl inşallah Empire State Maratonu'nda derece yaparak ülkemize dönmeyi hedefliyoruz. Bunun yanında ayrıca Türkiye adına farkındalık sergisi yapıyoruz. Bu sergi de bizim için çok önemli. Çünkü Türkiye'nin uluslararası ödüllerini almış, İZEV tarafından hazırlanmış 'Sanat ve Biz' adlı sergide de Down sendromlu bireylerin farkındalık yaratmak için aktif olduğunu görüyoruz. Dünyaca ünlü tabloların üzerinde model olarak yer alan Down sendromlu gençlerin çok özel bir sanat sergisini gerçekleştireceğiz. Ülkemizi en güzel şekilde temsil ederek özel bireylere yönelik farkındalık yaratmayı başaracağız."

Engelli haklarına dikkati çekmek için İZEV adına maratonda ter dökecek sporculardan, 61 yaşındaki bedensel engelli atlet Kemal Özdemir, vakfın sadece spor değil sanat alanında da çok başarılı olduğuna işaret ederek, "12 ünlü tablonun New York'ta sergilenecek olması bence bizim Empire State Maratonu'nda koşmamızdan çok daha önemli. Çünkü Down sendromlu Mona Lisa'yı görecek tüm insanlar. Tüm insanları ve yurttaşları organizasyona davet ediyoruz. Amacımız daha yaşanılabilir bir dünya." ifadelerini kullandı.

Uluslararası markaların sosyal sorumluluk projelerinde de yer alan atlet Mert Onaran da sporla sanatın bir araya geldiği organizasyona katıldığı için onur duyduğunu aktararak, "Kemal ağabeyle beraber omuz omuza bir yarış çıkaracağız. 86 kat ve 1576 basamak var önümüzde. Ama her basamak çıkışımızda bizler dünya engelli haklarını tanıtarak ülkemizi temsil ettiğimizi hissedeceğiz." şeklinde konuştu.

İki etkinlik düzenlenecek

Son yıllarda sosyal sorumluluk projeleri ile gündeme gelen İZEV, New York'ta uluslararası toplumun dikkatini çekecek iki faaliyeti birden gerçekleştirecek.

Vakıf, bir yandan dünyaca ünlü tabloların farkındalık versiyonlarından oluşan ödüllü sergisi "Sanat ve Biz"i New York'ta açarken, aynı zamanda dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından biri olan Empire State Maratonu'nda yarışacak.

İZEV, Leonardo da Vinci, Vermeer, Rembrandt gibi dünyaca ünlü ressamların tablolarının farkındalık temasıyla yeniden yorumlandığı eserlerden oluşan sergisini 25 Ekim'de, bir günlük özel davetle New York Türkevi'nde gerçekleştirecek.

Zihin farklı bireylerin her etabında aktif şekilde görev aldığı farkındalık sergisi olan "Sanat ve Biz"in mottosu "Biz de bir sanat eserinin ana ögesi olabiliriz!" Sergi, Mona Lisa, İnci Küpeli Kız, Meyve Sepeti Tutan Çocuk gibi dünyaca ünlü başyapıtların özel gereksinimli gençlerin modelliğinde yeniden yorumlandığı 12 farkındalık versiyonundan oluşuyor.

Vakıf Başkanı Kural ve Genel Sekreter Kılıç tarafından projelendirilen çalışma, fotoğraf sanatçısı Alper Aksoy ve retouch uzmanı Elif Başol Aksoy tarafından gerçekleştirildi.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Empire State, New York, Engelli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İZEV heyeti engellilerle ilgili iki farkındalık çalışması için ABD'ye gitti - Son Dakika


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