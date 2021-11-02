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İzinsiz kazı yaparken yakalanan zanlının evinde tarihi objeler bulundu - Son Dakika

İzinsiz kazı yaparken yakalanan zanlının evinde tarihi objeler bulundu

02.11.2021 12:30
İzinsiz kazı yaparken yakalanan zanlının evinde tarihi objeler bulundu

Kırşehir'in Mucur ilçesinde izinsiz kazı yaparken yakalanan şüphelinin evinde sikke ve tarihi objeler ele geçirildi.

Kırşehir'in Mucur ilçesinde izinsiz kazı yaparken yakalanan şüphelinin evinde sikke ve tarihi objeler ele geçirildi.

Mucur İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pınarkaya köyünde izinsiz kazı yapan M.A'yı suçüstü yakaladı.

El dedektörü ile yakalanan zanlının ikametinde 3 sikke ile tarihi niteliği bulunduğu değerlendirilen yüzük, kolye ve 26 obje bulundu.

Hakkında adli ve idari işlem yapılan M.A. serbest bırakıldı.

İzinsiz kazı yaparken yakalanan zanlının evinde tarihi objeler bulundu

Jandarma, Kırşehir, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzinsiz kazı yaparken yakalanan zanlının evinde tarihi objeler bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzinsiz kazı yaparken yakalanan zanlının evinde tarihi objeler bulundu - Son Dakika
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