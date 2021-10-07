İzinsiz kazıda bir kişinin öldüğü kavgayla ilgili davanın sanıkları hakim karşısında - Son Dakika

Eskişehir'de izinsiz kazı yapan arkadaşlar arasında çıkan kavgada bir kişinin ölümüne neden oldukları iddiasıyla 2'si tutuklu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ikinci duruşmasına, tutuklu B.K. ve K.K. ile tutuksuz sanıklar M.K, S.K, S.E. ile avukatları katıldı.

Tutuklu sanıklar, suçsuz olduklarını savunarak tahliyelerini talep etti.

Mahkeme heyeti, B.K. ve K.K'nin tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Mihalgazi ilçesine bağlı Parmaklı mevkisinde Aralık 2020'de izinsiz kazı yapan 7 arkadaşın, kayayı parçalamak istediği sırada meydana gelen patlamada Ömer K. yaralanmıştı. Bunun üzerine B.K. ve K.K'nin, patlamaya neden olduğu iddiasıyla Mehmet S'yi darbettiği öne sürülmüştü. ???Mehmet S. hayatını kaybetmiş, ağır yaralanan Ömer K. hastanede tedavi altına alınmıştı.

Jandarma ekipleri, olay yeri ve kullanılan araçlardaki detaylı aramada, patlama işleminde kullanılan yaklaşık 500 gram amonyum nitratlı gübre, akü ve ara kablo, altın arama dedektörü, tablet bilgisayar, portatif caraskal, halat, çekiç, levye, kazma ve kürek ele geçirmişti.