İzmir açıklarında 27 göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 19 Ekim saat 03.30 sıralarında, Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine çalışma başlattı. Lastik bot içerisinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştığı belirlenen 27 düzensiz göçmen, ekipler tarafından yakalandı.

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