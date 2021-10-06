İzmir açıklarında Türk kara sularına geri itilen 4 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına can salı içerisinde geri itilen ve kendi imkanlarıyla adaya çıkan 4 düzensiz göçmene ulaştı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kara Ada üzerinde düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu görevlendirildi.

İzmir 'in Çeşme ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen ve bir adaya çıkan 4 düzensiz göçmen kurtarıldı.

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