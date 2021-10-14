Üye Girişi
İzmir Adliyesi saldırısında kullanılan mühimmat 1400 kilometreden tatlı kutusunda getirilmiş - Son Dakika

İzmir Adliyesi saldırısında kullanılan mühimmat 1400 kilometreden tatlı kutusunda getirilmiş

14.10.2021 14:47
İzmir Adliyesi saldırısında kullanılan mühimmat 1400 kilometreden tatlı kutusunda getirilmiş

İzmir Adliyesine yönelik 5 Ocak 2017'de terör örgütü PKK/KCK mensuplarınca düzenlenen saldırıda kullanılan bomba ve fişekleri temin ettiği belirlenen Suriye uyruklu Delil Hıso'nun ifadesinde, kendisine 2016 yılının Temmuz ayında verilen içerisinde 150 kalaşnikof mermisi, TNT patlayıcı ve el...

İzmir Adliyesine yönelik 5 Ocak 2017'de terör örgütü PKK/KCK mensuplarınca düzenlenen saldırıda kullanılan bomba ve fişekleri temin ettiği belirlenen Suriye uyruklu Delil Hıso'nun ifadesinde, kendisine 2016 yılının Temmuz ayında verilen içerisinde 150 kalaşnikof mermisi, TNT patlayıcı ve el bombası olan 5 tatlı kutusunu otobüsle Mardin'den İzmir'e getirdiğini itiraf ettiği belirtildi.

Terör örgütü PKK/KCK mensuplarının düzenlediği ve polis memuru Fethi Sekin ile adliye personeli Musa Can'ın şehit olduğu hain saldırıda kullanılan bomba ve fişekleri, yaklaşık 1400 kilometre uzaklıkta bulunan Mardin'den İzmir'e otobüsle getirdikten sonra örgüt mensuplarına teslim ettiği gerekçesiyle tutuklanan Suriye uyruklu terörist Delil Hıso'nun ifadesi ortaya çıktı.

Örgüte, YPG'nin baskısı sonucu Suriye'nin Kamışlı bölgesinde katıldığını bildiren Hıso, aldığı ideolojik eğitim sonrasında Mardin'de inşaat ve tekstil işlerinde çalıştığını anlattı.

Nusaybin'de bulunduğu dönemde çukur eylemlerinin başladığını, tekstil firmasında çalıştığı İ.E'nin bu eylemlere katılmasını sağladığını ifade eden Hıso, Ahmet Kaya Köprüsü'ndeki 3 bombalı eylemde bulunduğunu, 2015 Mayıs ayında da tren yolunda rayların üzerinde bulunan çöp konteynerine bomba koyduklarını ve arkadaşının da uzaktan kumandayla bombayı patlattığını kaydetti.

Çukur eylemlerinin ardından çalıştığı fabrikanın sahibinin yeğeniyle İzmir'e tatile gitmeye karar verdiklerini aktaran Hıso'nun ifadesinde şunlar yer aldı:

"Okul arkadaşım Fadi'yi arayıp İzmir'e geleceğimizi söyledim. İzmir'e bilet aldığımızda Fadi bana, terminalin neresinde ve üzerimde nasıl bir kıyafet olduğunu sordu. Bir müddet sonra Suriyeli 2 şahıs motosikletle terminale geldi. İ.H. adındaki kişi elindeki beyaz renkli 5 tatlı kutusunu gösterdi. Koltuklarımızı sordu ve bin lira para verdi. Bu para ile tatlı kutularını İzmir'de Fadi'ye teslim etmemizi istedi. Kutuların içerisinde ne olduğunu sordum, kutuları açmamamı ve içine bakmamam konusunda ısrar etti. Otobüse bindiğimizde koltukların üzerinde 3 kutunun, koltuğun önünde de 2 kutunun olduğunu gördüm."

İzmir'de kendisini okul arkadaşı Fadi ile 2 kişinin karşıladığını aktaran terörist Hıso, daha sonra Buca'da bir eve gittiklerini anlattı.

Getirdikleri tatlı kutularını Fadi'nin açtığını ifade eden Hıso, şunları kaydetti:

"Kutuların içerisinde üstte tatlı, altlarında ise ayrı ayrı vaziyette sarılı olarak tahmini 150 kalaşnikof mermisi, TNT patlayıcı ve el bombası vardı. Şaşırdım, ne yapacaklarını sordum. Bana, 'İzmir'i patlatacağız' dediler. Sonra başka bir eve gittik. Azad, Mesut ve Nizar isimli kişilerin evleriydi. Fadi, yanımızda getirdiğimiz içerisinde TNT patlayıcı, kalaşnikof mermileri ve el bombaları olan 5 tatlı kutusunu Azad'a teslim etti. İzmir'de yaklaşık 1 hafta kaldım. Kızıltepe'ye döndüm. 2017 yılına kadar Fadi ile hiçbir irtibatım olmadı ama 2017 yılının ortalarında Fadi beni arayarak, 'İzmir'de adliyede eylem yaptık, bir polis öldü, bu olaydan dolayı Azad'ı alırlarsa ben de açığa çıkarım, onun için Kamışlı'ya gidiyorum' dedi."

Bu arada, 2. Sulh Ceza Hakimliği, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, terör örgütü mensubu Delil Hıso'nun ifadesi doğrultusunda kimlikleri belirlenen 3 kişi hakkında yakalama emri verilmesi talebini de uygun buldu.

İzmir Adliyesi C Blok girişinde 5 Ocak 2017'de bombalı araç ve uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda 2 örgüt mensubu etkisiz hale getirilmiş, teröristlerle çatışmaya giren trafik polisi Fethi Sekin ile adliye çalışanı Musa Can şehit olmuş, 9 kişi yaralanmıştı. Saldırıda kullanılan bomba ve tüfek fişeklerini temin ettiği belirlenen Suriye uyruklu Delil Hıso, 12 Ekim'de İzmir'de tutuklanmıştı.

Bomba, İzmir, Terör, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir Adliyesi saldırısında kullanılan mühimmat 1400 kilometreden tatlı kutusunda getirilmiş - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Türk-İş Başkanı'nın 2022 asgari ücret zammı çıkışı: 45 yıla bedel olacak 14:44 Türk-İş Başkanı'nın 2022 asgari ücret zammı çıkışı: 45 yıla bedel olacak F.Bahçe'nin milyon dolarlarla aldığı Gökhan, Diyarbakır ekibi 1936 Bismilspor'a imza attı 14:37 F.Bahçe'nin milyon dolarlarla aldığı Gökhan, Diyarbakır ekibi 1936 Bismilspor'a imza attı Bensu Soral ve Hakan Baş çifti tek celsede boşandı 14:23 Bensu Soral ve Hakan Baş çifti tek celsede boşandı
Üniversite öğrencisi genç, şiddet gören annesini kurtarmak isterken babasını öldürdü 14:02 Üniversite öğrencisi genç, şiddet gören annesini kurtarmak isterken babasını öldürdü Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu çifti ilk bebeklerini bekliyor! Güzel haber fotoğraf detayıyla ortaya çıktı 13:55 Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu çifti ilk bebeklerini bekliyor! Güzel haber fotoğraf detayıyla ortaya çıktı Lübnan ordusu sokağa döküldü! Göstericiler ve asker arasında çatışmalar devam ederken, ölü ve yaralılar var 13:06 Lübnan ordusu sokağa döküldü! Göstericiler ve asker arasında çatışmalar devam ederken, ölü ve yaralılar var
Arabayla kafasının üstünden geçtiği erkek arkadaşının başında feryat etti: Sen nasıl bu hale geldin Murat 12:45 Arabayla kafasının üstünden geçtiği erkek arkadaşının başında feryat etti: Sen nasıl bu hale geldin Murat İntihar ettiği iddia ediliyordu! Polis memuru Sultan Tat'ın meslektaş sevgilisine cinayetten 25 yıl hapis 12:11 İntihar ettiği iddia ediliyordu! Polis memuru Sultan Tat'ın meslektaş sevgilisine cinayetten 25 yıl hapis

Son Dakika Haberleri
14:46 Putin'in cevabı ABD'li gazetecide buz etkisi yarattı: Önümde ne dediğimi duymamış gibi soruyu tekrarlayan güzel bir kadın var
14:43 Türk-İş Başkanı'nın 2022 asgari ücret zammı çıkışı: 45 yıla bedel olacak
14:38 Örnek davranış! İhtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye almak için her gün 12 kilometre yürüyor
14:36 F.Bahçe'nin milyon dolarlarla aldığı Gökhan, Diyarbakır ekibi 1936 Bismilspor'a imza attı
14:23 Bensu Soral ve Hakan Baş çifti tek celsede boşandı
14:17 80 milyon euroluk Hernandez, hapis cezasına çarptırıldı
14:05 Beşiktaşlı oyuncu Miralem Pjanic, Başakşehir maçında yok
13:59 Aşı olmayı reddeden NBA yıldızı Kyrie Irving, 15 milyon dolar kaybetti
13:57 Putin'den artan dolara tepki: Sırada ne var, daha ne yapacaklar? ABD bindiği dalı kesiyor
13:54 Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu çifti ilk bebeklerini bekliyor! Güzel haber fotoğraf detayıyla ortaya çıktı
Putin'in cevabı ABD'li gazetecide buz etkisi yarattı: Önümde ne dediğimi duymamış gibi soruyu tekrarlayan güzel bir kadın var Putin'in cevabı ABD'li gazetecide buz etkisi yarattı: Önümde ne dediğimi duymamış gibi soruyu tekrarlayan güzel bir kadın var         
14:47
Örnek davranış! İhtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye almak için her gün 12 kilometre yürüyor Örnek davranış! İhtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye almak için her gün 12 kilometre yürüyor         
14:39
Kumarhane girişine asılan yazı, operasyon yapan polis ekiplerini bile şaşırttı: Kapı önüne geldiğinizde maskeyi çıkarın, sizi tanıyayım Kumarhane girişine asılan yazı, operasyon yapan polis ekiplerini bile şaşırttı: Kapı önüne geldiğinizde maskeyi çıkarın, sizi tanıyayım         
14:26
80 milyon euroluk Hernandez, hapis cezasına çarptırıldı 80 milyon euroluk Hernandez, hapis cezasına çarptırıldı         
14:17
Putin'den artan dolara tepki: Sırada ne var, daha ne yapacaklar? ABD bindiği dalı kesiyor Putin'den artan dolara tepki: Sırada ne var, daha ne yapacaklar? ABD bindiği dalı kesiyor         
13:57
Kılıçdaroğlu'ndan Kılıçdaroğlu'ndan "PKK'nın adını neden kullanmıyorsunuz?" sorusuna cevap: Biz bilerek adını kullanmıyoruz         
13:17
Yeğenini ezerek ölümüne sebep olan hala için 6 yıl hapis isteniyor Yeğenini ezerek ölümüne sebep olan hala için 6 yıl hapis isteniyor         
12:52
Arda Turan'ın YouTuber eşi Aslıhan, Arda Turan'ın YouTuber eşi Aslıhan, "Beni tanıyan var mı?" sorusuna karşılık alamayınca şaşkınlık yaşadı         
12:18
Beton blok taşıyan tır, otomobilin üzerine devrildi Beton blok taşıyan tır, otomobilin üzerine devrildi         
12:07
Havalimanında herkesin içinde çırılçıplak gezen kadın şaşkınlık yarattı Havalimanında herkesin içinde çırılçıplak gezen kadın şaşkınlık yarattı         
12:04
Dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden Thyssenkrupp, Türkiye'den çekiliyor Dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden Thyssenkrupp, Türkiye'den çekiliyor         
11:42
İngiltere'deki restoran Nusret'in başını derde soktu! Şimdi de kötü yorumları engellediği iddia ediliyor İngiltere'deki restoran Nusret'in başını derde soktu! Şimdi de kötü yorumları engellediği iddia ediliyor         
11:16
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Türkiye'nin faiz lobisi ile mücadelesi hız kesmeden devam edecek Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Türkiye'nin faiz lobisi ile mücadelesi hız kesmeden devam edecek         
10:41
49'luk Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle göz doldurdu 49'luk Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle göz doldurdu         
10:12
Ümit Özdağ'ın Nagehan Alçı'ya yönelik sözleri stüdyoda gerginlik yarattı: Sizi toplumsal gerilimin mimarı olarak görüyorum Ümit Özdağ'ın Nagehan Alçı'ya yönelik sözleri stüdyoda gerginlik yarattı: Sizi toplumsal gerilimin mimarı olarak görüyorum         
07:33
Ali Kırca yıllar sonra doktor kontrolünde ortaya çıktı Ali Kırca yıllar sonra doktor kontrolünde ortaya çıktı         
17:33
Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpederden itiraf: Cesedi yok edersem kurtulabilirim diye düşündüm Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpederden itiraf: Cesedi yok edersem kurtulabilirim diye düşündüm         
17:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2021 14:52:32. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir Adliyesi saldırısında kullanılan mühimmat 1400 kilometreden tatlı kutusunda getirilmiş - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement