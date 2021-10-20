İzmir'de 109 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika

İzmir'de polis ekiplerince bir depoya düzenlenen operasyonda 109 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir depoya baskın düzenlendi. Ekipler tarafından, depoda yapılan aramalarda; 109 bin 500 litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

(İHA)