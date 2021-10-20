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İzmir'de 109 bin 500 litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika

İzmir'de 109 bin 500 litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi

20.10.2021 21:38
İzmir'de 109 bin 500 litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi

İzmir'de, 109 bin 500 litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi.

İzmir'de, 109 bin 500 litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İzmir Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir depoya baskın düzenlendi.

Depoda yapılan aramada, 109 bin 500 litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İzmir'de 109 bin 500 litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi
İzmir'de 109 bin 500 litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi
İzmir'de 109 bin 500 litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi
İzmir'de 109 bin 500 litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi
İzmir'de 109 bin 500 litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi
İzmir'de 109 bin 500 litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi
İzmir'de 109 bin 500 litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi

Kaçakçılık, Akaryakıt, Polis, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de 109 bin 500 litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de 109 bin 500 litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika
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