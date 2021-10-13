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İzmir'de 20 günlük bebeği olan adamın öldürülmesiyle ilgili bir tutuklama - Son Dakika

İzmir'de 20 günlük bebeği olan adamın öldürülmesiyle ilgili bir tutuklama

13.10.2021 08:47
İzmir'de 20 günlük bebeği olan adamın öldürülmesiyle ilgili bir tutuklama

İzmir'in Buca ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada evli ve 20 günlük bebeği olan adamın öldürülmesi olayıyla ilgili olarak gözaltına alınan şüpheli iki kardeşten biri tutuklandı.

İzmir'in Buca ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada evli ve 20 günlük bebeği olan adamın öldürülmesi olayıyla ilgili olarak gözaltına alınan şüpheli iki kardeşten biri tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz pazar günü saat 22.00 sıralarında Çamlıkule Mahallesi 222/35 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Mahsun Aslan (30) ile arkadaşları olduğu ileri sürülen A.F. ve S.F. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile birlikte Mahsun Aslan, vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığıldı. Şüpheli iki kardeş bindikleri otomobil ile hızla olay yerinden kaçarken, evinin önünde bıçaklanan Aslan yakınları tarafından Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Aslan, burada yapılan tüm müdahaleler rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Evli ve 20 günlük bir bebeği olduğu öğrenilen Aslan'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

YURT DIŞINA KAÇMAK İSTERKEN YAKALANDI

Otomobil ile kaçarak kayıplara karışan kardeşleri yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlatan ekipler, şüphelilerden S.F.'yi kısa sürede gözaltına aldı. Yapılan çalışmalar neticesinde A.F. ise yurt dışına kaçmak isterken Çeşme'de yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.F. tutuklanırken, S.F. ise serbest bırakıldı.

(İHA)

İzmir'de 20 günlük bebeği olan adamın öldürülmesiyle ilgili bir tutuklama

Otomobil, Pazar, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İzmir'de 20 günlük bebeği olan adamın öldürülmesiyle ilgili bir tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de 20 günlük bebeği olan adamın öldürülmesiyle ilgili bir tutuklama - Son Dakika
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