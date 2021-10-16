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İzmir'de 3 yıl önceki kan donduran kadın cinayeti aydınlatıldı - Son Dakika

İzmir'de 3 yıl önceki kan donduran kadın cinayeti aydınlatıldı

16.10.2021 12:24
İzmir'de 3 yıl önceki kan donduran kadın cinayeti aydınlatıldı

İzmir'in Bornova ilçesinde 3 yıl önce yanmış halde bulunan cesedin kimliği belirlenirken, talihsiz kadının üzerine kaynar su dökerek, 3 gün boyunca işkence yapıldığı tespit edildi.

İzmir'in Bornova ilçesinde 3 yıl önce yanmış halde bulunan cesedin kimliği belirlenirken, talihsiz kadının üzerine kaynar su dökerek, 3 gün boyunca işkence yapıldığı tespit edildi. Ayrıca cinayet şüphelisinin, kendisine fuhuş yaptırdığı ileri sürülen, eski erkek arkadaşı olduğu da belirlendi.

Olay, 8 Aralık 2018 tarihinde Bornova ilçesi Çamkule Mahallesi 4709 sokakta meydana geldi. Toprak alanda yanmış bir ceset gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede, cesedin bir kadına ait olduğunu belirledi. Vücudunda ileri derecede yanıklar bulunan ceset, kimlik belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.

Mezarını açıp 'yeniden yüzlendirme' yaptılar

İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi sonucunda kadının, önce boğularak öldürüldüğü ve daha sonra yakıldığı ortaya çıktı. Kimlik tespiti yapılamayınca cansız beden, kimsesizler mezarlığında defnedildi. Soruşturma kapsamında kadının mezarı açılarak ceset üzerinden 'yeniden yüzlendirme' yapıldı ve fotoğraf elde edildi. Fotoğraftan yola çıkan polis ekipleri, cesedin bulunduğu dönemde yabancı uyruklu kadınlar da dahil olmak üzere 796 kayıp dosyasını inceledi. Kayıp kişilerin yakınlarından DNA örnekleri alan polis ekipleri, yapılan çalışmalar sonucu cansız bedenin, Özler Yörük'e (33) ait olduğunu saptadı.

Eski erkek arkadaş ve yakınları tutuklandı

Cansız bedenin kimliğini belirleyen polis, olayla ilgili şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Önce boğularak öldürülen ve daha sonra da yakılan Yörük cinayetine ilişkin 12 Ekim 2021'de İzmir'de 5, Malatya'da 1 ve Aydın'da 1 olmak üzere toplam 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 13 şüpheli, gözaltına alınarak, sorgulanmak üzere emniyete götürülürken başka suçtan cezaevinde bulunan Özler Yörük'ün eski erkek arkadaşı olduğu ve fuhuş yaptırdığı iddia edilen Olcay Altundağ (31) hakkında da bu dosya kapsamında tutuklama kararı çıkarıldı. Gözaltına alınan şüphelilerden 7'si emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 6 kişiden 2'si, adli kontrol şartıyla salıverildi. Altundağ'ın yakınlarının da aralarında bulunduğu 4 kişi, dosya kapsamında tutuklandı.

Korkunç cinayet itirafı: 3 gün işkence yapmış

Öte yandan, yapılan araştırmalarda, cinayet şüphelisi Olcay Altundağ'ın, bir dönem işlediği suçlarla ilgili Özler Yörük ve başka kadın tarafından polise ihbar edildiği ardından yakalandığı ve tutuklandığı, cezaevinden çıktıktan sonra da Yörük ile kavga ettikleri belirlendi. Cinayeti itiraf eden şüphelilerin, Özler Yörük'e Buca'daki adreste 3 gün boyunca işkence yaptıkları ortaya çıktı. Şüphelilerin, Yörük'ün üzerine kaynar su döktükleri, boğularak öldürülmesinin ardından cesedini halıya sardıklarını ve ormanlık alana götürüp, yaktıklarını söyledikleri öğrenildi. - İZMİR

İzmir'de 3 yıl önceki kan donduran kadın cinayeti aydınlatıldı
İzmir'de 3 yıl önceki kan donduran kadın cinayeti aydınlatıldı
İzmir'de 3 yıl önceki kan donduran kadın cinayeti aydınlatıldı
İzmir'de 3 yıl önceki kan donduran kadın cinayeti aydınlatıldı
İzmir'de 3 yıl önceki kan donduran kadın cinayeti aydınlatıldı

Cinayet, Aralık, Polis, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de 3 yıl önceki kan donduran kadın cinayeti aydınlatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de 3 yıl önceki kan donduran kadın cinayeti aydınlatıldı - Son Dakika
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