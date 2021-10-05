İzmir'de 34 öğrencide gıda zehirlenmesi şüphesi - Son Dakika

İZMİR'in Buca ilçesinde Sevgi Ferit Akın Ortaokulu'nda öğrenim gören öğrencilerden 34'ü, gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Buca Yıldız Mahallesi'ndeki Sevgi Ferit Akın Ortaokulu'nda öğrenim gören öğrencilerden 34'ü, mide bulantısı ve karın ağrısı nedeniyle rahatsızlandı. Durumun bildirilmesi üzerine, ortaokula çok sayıda ambulans sevk edildi. Gıda zehirlenmesi şüphesi ile ambulanslara alınan öğrenciler ilk müdahalelerinin ardından Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hatalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Bu arada öğrencilerin gıda zehirlenmesi şüphesiyle soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, uzman ekipler okul kantininde incelemede bulundu.