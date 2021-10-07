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İzmir'de 96 yaşındaki annesini öldürdüğü iddia edilen kişi tutuklandı - Son Dakika

İzmir'de 96 yaşındaki annesini öldürdüğü iddia edilen kişi tutuklandı

07.10.2021 20:24
İzmir'de 96 yaşındaki annesini öldürdüğü iddia edilen kişi tutuklandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 96 yaşındaki annesini, başına taşla vurarak öldürdüğü iddia edilen zanlı cezaevine gönderildi.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 96 yaşındaki annesini, başına taşla vurarak öldürdüğü iddia edilen zanlı cezaevine gönderildi.

Olaydan sonra gözaltına alınan Mehmet S'nin (71) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Osman Aksüner mahallesinde dün bir evden kadın çığlığı sesi duyanlar durumu polise bildirmiş, olay yerine gelen polis ekipleri, 2 katlı binada oğlu Mehmet S. ile altlı üstlü yaşayan Fatma S'nin başına taşla vurularak öldürüldüğünü belirlemişti.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken annesini öldürdüğünü itiraf eden 3 çocuk babası Mehmet S, gözaltına alınmıştı.

Karabağlar, Polis, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de 96 yaşındaki annesini öldürdüğü iddia edilen kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de 96 yaşındaki annesini öldürdüğü iddia edilen kişi tutuklandı - Son Dakika
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