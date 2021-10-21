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İzmir'de büyük grev öncesi son görüşme - Son Dakika

İzmir'de büyük grev öncesi son görüşme

21.10.2021 22:05

İzmir'de büyük grev öncesi son görüşme İzmir'de 627 tramvay ve metro çalışanı, yapılacak son toplu iş sözleşmesinden anlaşma çıkmaması durumunda yarın sabah itibariyle greve gidecek.

İzmir'de büyük grev öncesi son görüşme

İZMİR - İzmir'de 627 tramvay ve metro çalışanı, yapılacak son toplu iş sözleşmesinden anlaşma çıkmaması durumunda yarın sabah itibariyle greve gidecek. İşlerine metro ve tramvayla gidip gelen İzmirliler ise bir an önce anlaşmanın sağlanmasını istiyor.

İzmir'de kent içi toplu ulaşımın ana damarlarından, günde 500 binden fazla İzmirli'nin kullandığı metro ve tramvayı kapsayan İzmir Metro A.Ş.'deki toplu iş sözleşmesi krizi, sendikanın grev ilan etmesiyle tavan yaptı.

İzmir Metro A.Ş.'de işveren sendikası Sodem-Sen ile çalışanların bağlı olduğu Demiryol-İş Sendikası arasında yaklaşık 6 aydır süren görüşmelerden anlaşma çıkmayınca grev kapıya dayandı. Sendika, merkez hizmet binasına astığı bildiriyle metro ve tramvay çalışanlarının 22 Ekim Cuma günü saat 05.00'te greve çıkacağını duyurdu.

Demiryol-İş Sendikası ile İzmir Metro A.Ş. yetkililerinin bugün son kez bir araya geleceği öğrenilirken, bu görüşmeden de anlaşmazlıkla masadan kalkılması durumunda İzmir'de Cuma günü sabah 05.00'ten itibaren metro ve tramvay ulaşımı duracak.

İzmirliler anlaşma istiyor

İşine gelip giderken metroyu kullandığını belirten İzmirli vatandaşlardan Aylin Beyret, mağdur olmamaları için kısa sürede anlaşmanın sağlanmasını ümit ettiğini söyledi. Metre ve tramvay çalışanlarının grev ilan ettiğinden haberdar olduğunu söyleyen Oktay Eski ise "Umarım anlaşma sağlanır ve biz de mağdur olmayız. İşe gelip giderken sürekli metroyu kullanıyorum. İnşallah anlaşma sağlanır" dedi.

Belediye'nin acil eylem planı hazır

İzmir Büyükşehir Belediyesi ise İzmir Metro A.Ş. ve İzmir Tramvayında devam eden toplu sözleşme görüşmelerinin uzlaşma ile sonuçlanmama ihtimaline karşı önlemlerini aldı. Toplu ulaşım hizmetinin aksamadan devam etmesi için ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından 14 yeni hat planlaması yapıldı.

Rutin sefer planlamasına ek olarak hazırlanan yeni hatlarda, 130 takviye otobüs çalışacak. Hareket noktaları ise olası sorunlara hızla müdahale için uzman personelle güçlendirilecek. Yeni hat düzenlemeleri şöyle olacak: Balçova - Konak ve Narlıdere - Konak hatları, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerinden hizmet verecek. Fahrettin Altay - Halkapınar otobüsleri ise Mustafa Kemal Sahil Bulvarı ve Alsancak Talatpaşa Bulvarı güzergahını kullanacak.

Fahrettin Altay - Konak otobüsleri İnönü Caddesini kullanacak. 581 hat numaralı Fahrettin Altay - Halkapınar Metro otobüsleri ise İnönü Caddesi - İkiçeşmelik - Şair Eşref Bulvarı güzerghında sefer yapacak.

Tınaztepe - Halkapınar Metro (70), Bozyaka - Halkapınar Metro ve Gaziemir - Halkapınar Metro otobüsleri, kentin güneyine hizmet verecek. Kent merkezine çalışan Yeşilyurt - Konak otobüsleri ise ilave seferlerle güçlendirilecek.

Bornova Metro - Konak otobüsleri, Ankara Caddesi - Yeşildere - Konak Tünelleri güzergahında hizmet verecek. 841 hat numaralı Bornova Metro - Konak otobüsleri ise Ağaçlı Yol (Sanayi ve Bölge metro istasyonları) - Mersinli – Mürsel Paşa Bulvarı üzerinden sefer yapacak. Evka 3 Metro - Konak otobüsleri, Alsancak Şair Eşref Bulvarından çalışacak.

Egekent Aktarma - Konak otobüsleri, Anadolu Caddesi - Altınyol - Alsancak Şair Eşref Bulvarı güzergahında hizmet verecek. Bostanlı İskele - Konak otobüsleri, Altınyol - Alsancak Talatpaşa Bulvarı üzerinden sefer yapacak. 821 hat numaralı Mavişehir Aktarma - Bostanlı İskele otobüsleri ise Karşıyaka İskelesinde son durak yapacak.

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Kaynak: İHA

Son Dakika Genel İzmir'de büyük grev öncesi son görüşme - Son Dakika


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