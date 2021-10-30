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İzmir'de, depremde kaybedilen 117 kişi anıldı - Son Dakika

İzmir'de, depremde kaybedilen 117 kişi anıldı

30.10.2021 15:34
İzmir'de, depremde kaybedilen 117 kişi anıldı

İZMİR'de, geçen yıl 30 Ekim'de meydana gelen depremin yıl dönümünde hayatını kaybeden 117 kişi anıldı.

İZMİR'de, geçen yıl 30 Ekim'de meydana gelen depremin yıl dönümünde hayatını kaybeden 117 kişi anıldı. Depremde 37 kişinin hayatını kaybettiği Rıza Bey Apartmanı'nın önüne karanfil bırakıldı, Bayraklı'da deprem parkı olarak yenilenen Hasan Ali Yücel Parkı'nda 30 Ekim Deprem Anıtı'nın açılışı yapıldı. Depremde hayatını kaybedenlerin anısına gökyüzüne 117 beyaz balon bırakıldı.

Ege Denizi'nde, geçen yıl 30 Ekim'de merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6.6 büyüklüğündeki depremin yıl dönümünde hayatını kaybeden 117 kişi anıldı. Saat 14.30'da depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'na karanfil bırakıldı. Ardından depremde ölen vatandaşlar için saygı yürüyüşü yapılarak, 30 Ekim Deprem Anıtı'nın açılışı için Hasan Ali Yücel Parkı'na geçildi. Depremin olduğu saat olan 14.51'de anıt önünde itfaiye sireni eşliğinde saygı duruşu yapıldıktan sonra 117 beyaz balon gökyüzüne bırakıldı ve 'Elimi Tutar Mısın?' isimli belgesel izlendi. Ayrıca yedi merkez ilçede 15 noktada 18 bin 500 kişilik lokma dağıtıldı.Bir anıt geçidi niteliği taşıyan 30 Ekim Deprem Anıtı'nın başlangıç noktasında üç pano bulunuyor. Bu panolarda depremin olduğu tarih ve saat ile depremde kaybedilen 117 kişinin isimleri yer alıyor. İsimlerin yazılı olduğu panolarda kuş figürleri yer alıyor; bu figürler kaybedilen vatandaşların sonsuzluğa uçuşlarını temsil ediyor.


İzmir'de, depremde kaybedilen 117 kişi anıldı
İzmir'de, depremde kaybedilen 117 kişi anıldı
İzmir'de, depremde kaybedilen 117 kişi anıldı
İzmir'de, depremde kaybedilen 117 kişi anıldı
İzmir'de, depremde kaybedilen 117 kişi anıldı
İzmir'de, depremde kaybedilen 117 kişi anıldı
İzmir'de, depremde kaybedilen 117 kişi anıldı
İzmir'de, depremde kaybedilen 117 kişi anıldı
İzmir'de, depremde kaybedilen 117 kişi anıldı
İzmir'de, depremde kaybedilen 117 kişi anıldı
İzmir'de, depremde kaybedilen 117 kişi anıldı
İzmir'de, depremde kaybedilen 117 kişi anıldı
İzmir'de, depremde kaybedilen 117 kişi anıldı
İzmir'de, depremde kaybedilen 117 kişi anıldı
İzmir'de, depremde kaybedilen 117 kişi anıldı

Deprem, İzmir, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İzmir'de, depremde kaybedilen 117 kişi anıldı - Son Dakika


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