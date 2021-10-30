İZMİR'DE, DEPREMDE KAYBEDİLEN 117 KİŞİ ANILDI-EK - Son Dakika

İzmir Seferihisar açıklarında geçen yıl 30 Ekim'de meydana gelen depremin yıl dönümünde hayatını kaybeden vatandaşlar için yapılan anma töreninde Rıza Bey Apartmanı'na karanfil bırakan isimler arasında, depremde ablası Fatma Öztürk Tekin ile birlikte çocukları Feryal Özge Tekin (15) ve Ömer Yiğit Tekin'i (4) kaybeden Recai ve Neslihan Tekin çifti de vardı. Evlatlarını, Rıza Bey Apartmanı'nda oturan ablası Fatma Öztürk Tekin'e bıraktığını ve depremde bu şekilde ablasıyla birlikte çocuklarını da kaybettiğini ifade eden Recai Tekin, 'Bir yıl bizim için korkunç geçti. Bir an onları düşünmeden, onları hatırlamadan geçirdiğimiz bir zaman olmadı. Ben öğretmenim, 32 yıllık bir eğitimciyim. Vatan ve ülke sevgisini anlatarak bu topraklara kazandırdığım ve şu anda bu memlekete hizmet eden çok öğrencim var. Evlatlarımı da aynı şekilde yetiştirmeye çalışırken, onların her anını planlayarak onları yetiştirirken maalesef böyle bir olay yaşadık. Kızımı tanımanızı isterdim. 15 yaşındaydı ancak 30-40 yaşında bir insanın birikimine sahipti. Çocuklarımı sadece ben kaybetmedim, bu ülke de kaybetti" dedi.

'SUYA KAPILMIŞ BİR SAMAN ÇÖPÜ GİBİYİZ'

Depremde ülkeye çok iyi hizmetlerde bulunabilecek gençlerin kaybedildiğini aktaran Recai Tekin, 'Ben mesleğimin de sayesinde çok idealist ve hayata pozitif bakan bir insandım. Ama bütün hayallerimi, bütün umutlarımı ve bütün pozitif düşüncelerimi kaybettim. Yeni bir gelecek kurma anlamında kendinize bir hedef bulamıyorsunuz. Suya kapılmış bir saman çöpü gibi, sağa sola yalpalayıp sürüklenip gidiyoruz" dedi.

'İZMİR'İN HAFIZASINA ACI BİR İZ KAZIDI'

İzmir'de depremin 1'inci yıl dönümü için yapılan törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Şehrimizi derinden sarsan bu afet, yazık ki 2020 yılında dünyada meydana gelen depremler arasında en fazla insanın hayatını kaybettiği deprem olarak kayıtlara geçti. 30 Ekim depremi, İzmir'in hafızasına acı bir iz kazıdı. Derin acımızı unutmamak ve gelecek kuşaklara hatırlatmak için, bu anma merasimi kapsamında 30 Ekim Deprem Anıtı'nın açılışını gerçekleştiriyoruz" dedi.

'AFETE HAZIR İZMİR İÇİN ADIMLARI ATIYORUZ'

İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak yaptıkları çalışmalara da değinen Soyer şunları söyledi:

"30 Ekim, büyük bir afetin ve aynı zamanda İzmir'in gördüğü en destansı dayanışmalardan birinin tarihe not düşüldüğü gündür. Tüm İzmirlilerin, tek bir afetzedenin dahi sokakta kalmaması için nasıl büyük bir seferberlik içine girdiğini dün gibi hatırlıyorum. Bu dayanışma sayesinde evsiz kalan tüm vatandaşlarımız daha ilk gece bir çadıra yerleşti. Bir ay içinde ise tüm çadırlar söküldü, tüm mağdur vatandaşlarımız birer yuvaya kavuştu. Bunu, 'Bir Kira Bir Yuva' kampanyamıza destek vererek siz başardınız. İzmir başardı, tüm Türkiye başardı. Kıymetli hemşerilerim, 30 Ekim depremi gösterdi ki, İzmir'in en büyük önceliği dirençli bir kent olmak. Nitekim İzmir'de sadece bir yıl içerisinde; deprem, sel, orman yangını, fırtına, hortum gibi birçok afeti yaşadık. Yaşadığımız bu acı tecrübeler ülkemizin afet mevzuatında ve politikalarında bir an önce köklü değişikler yapılması gerektiğini işaret etti. Bununla beraber, afetlerin önlenmesinde ve yaraların sarılmasında yerel yönetimlerin önemini ortaya koydu. Biz bu bilinçle, bir yandan depremin açtığı yaraları sararken, diğer yandan afete hazır İzmir için adımlarımızı bir bir atıyoruz. 30 Ekim depremi yaşanmadan önce Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı'nı kurmuştuk. Yaşadığımız bu büyük afet, İzmir'in böyle bir yapılanmaya ne çok ihtiyaç duyduğunu bir kere daha gösterdi. Ardından, afet yönetimini tüm paydaşlar ve sivil toplumla ortaklaşa yürütmek üzere İzmir Afet Platformu'nu oluşturduk. Böylelikle kamunun yetkilerini, sivil toplumun gönüllü gücüyle bir araya getirdik."

'İKİ BÜYÜK ÇALIŞMA BAŞLATTIK'

Büyükşehir Belediyesi olarak kentin afetlere karşı direncini geliştirmek için iki büyük çalışma başlattığını aktaran Başkan Soyer, şöyle devam etti:

"Bunlardan birincisi, yapı stok envanteri projemiz. Bu sayede yapıların mevcut durumlarının kimlik kartını çıkartıyor ve karekod uygulaması ile binayla ilgili tüm bilgileri herkes için erişilebilir hale getiriyoruz. Depreme hazırlık kapsamında kentimizde yapılacak ilk müdahale için bölgesel öncelikleri belirliyoruz. Bu kapsamda, İnşaat Mühendisleri Odası ile yaptığımız protokol çerçevesinde Bayraklı ilçemizde, 24 mahallemizdeki 33 bin 100 yapının inceleme çalışmalarını tamamladık. İkinci çalışmamız ise ülkemizin en kapsamlı deprem, tsunami ve zemin araştırma projesi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin koordinasyonu, İzmir Yüksek Teknoloji ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nin öncülüğünde, 10 üniversiteden 43 bilim insanı ve 18 uzman mühendis, İzmir'in sismik hareketlerini değerlendirerek aktif olan fayları belirliyor. Bu proje başlayana kadar, İzmir'in diri olan faylarına dair elimizde bilimsel, sağlıklı bir veri bulunmuyordu. Üniversitelerin ve uzmanların değerli çalışmaları sonucunda, İzmir'in depremselliği ile ilgili çok somut ve net bilgilere ulaşıyoruz. Araştırmalarımızı hem karada hem de körfezde eş zamanlı yürütüyoruz. Böylece dirençli bir kent olmak için gerekli planlamaları tamamlayarak şehrin yeni yapılaşma alanlarının yeri ve şekline doğru yön verebiliyoruz"

DÜNYA BANKASI KREDİSİNİ HATIRLATTI

"Öte yandan, 30 Ekim sonrasında hasarlı binalarımızın dönüşümü için gerekli finansman konusunda Belediyemiz; Hazine ve Maliye Bakanlığı ve İller Bankası'yla birlikte çalıştı" diyen Soyer, "Yoğun bir müzakerenin sonucunda, Acil İyileştirme Kredisi için Dünya Bankası ile gerekli mutabakatları kısa sürede sağladık. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve hükümetin diğer yetkili birimlerinin uygun görüşünü takiben, hasarlı binaların dönüşümü için krediyi vatandaşlarımıza derhal kullandıracağız. İzmir'in deprem odaklı afet risklerini azaltmanın en önemli araçlarından biri, hiç şüphesiz kentsel dönüşüm. Bu nedenle kentsel dönüşüm yatırımlarına İzmir tarihinde hiç olmadığı kadar hız verdik. Yaklaşık 1000 bağımsız bölümü teslim ettik ve 2500 bağımsız bölümün inşaatını başlattık. Belediye şirketimiz İZBETON'un yapım ihalelerine dahil olmasını sağlayarak İzmir'de kentsel dönüşüme yeni bir ivme getirdik. Tüm bu çalışmalarımızın ortak paydası ise İzmir'i ve İzmirlileri, sağlıksız yapılara, yıkımlara ve can kayıplarına mahkum etmemek. İzmir'i dirençli bir şehir olabilmesi için imar etmek"

DAĞ: BAYRAKLI MERKEZDEKİ 649 KONUTUN TESLİMİ YAPILACAK"

Anma etkinliklerine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ da katıldı. Rıza Bey Apartmanı'na gelerek depremzede vatandaşların sorunlarını da dinleyen Dağ, 'İlk günden itibaren hükümetimiz bütün kurumlarıyla deprem alanında oldu. Hem arama kurtarma çalışmaları hem de çadır ve konteyner gibi işleri hızlı bir şekilde yapmaya gayret ettik. Bir ay içinde inşaatlara başlayacağımızı söyledik. 117 vatandaşımızı, kardeşimizi kaybettik, inşallah Allah onlara cennetiyle muamele etsin. 107 vatandaşımız da enkazdan sağ olarak kurtarıldı. Bayraklı'da 7 proje alanında 1701 konutun inşaatına başlandı ve aynı zamanda da rezerv alanı dediğimiz Bayraklı Şehir Hastanesi civarında da 3 bin 649 konutun inşaatı başladı. Bu ay sonu itibariyle inşallah Bayraklı merkezdeki proje alanında 649 konutun teslimini sayın Cumhurbaşkanımız hak sahiplerine yapacaklar" dedi.

Dağ, en kötü ihtimalle 2022 yılının ortasında rezerv alandaki konutların tesliminin yapılmış olacağını söyledi.