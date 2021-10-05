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İzmir'de depreme dayanıksız okul binalarının yerine yenileri yükseliyor - Son Dakika

İzmir'de depreme dayanıksız okul binalarının yerine yenileri yükseliyor

05.10.2021 11:47
İzmir'de depreme dayanıksız okul binalarının yerine yenileri yükseliyor, System.String[]

İzmir'de depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle boşaltılan, 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremden sonra da yıkımı gerçekleştirilen 50 okulun 2022'nin sonunda hizmete girmesi hedefleniyor.

İzmir'de depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle boşaltılan, 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremden sonra da yıkımı gerçekleştirilen 50 okulun 2022'nin sonunda hizmete girmesi hedefleniyor.

Bayraklı ve Bornova'da büyük yıkıma yol açan, 117 kişinin hayatını kaybettiği depremin açtığı yaralar sarılmaya devam ediliyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün, depreme dayanıklı olmadıkları değerlendirilen okullar konusunda başlattığı çalışmalar da sürüyor.

Bu kapsamda daha önceden dayanıksız olduğu belirlenen ve deprem sonrası yıktırılan 50 okulun 31'inin, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından ihalesi yapılarak inşaatına başlandı, 19 okulun ise projelendirme işlemleri devam ediyor.

Yeni okul binalarının depreme dayanıklı, modern, güvenli, konforlu ve herkes için erişilebilir olma şartlarını taşıması amaçlanıyor.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, AA muhabirine, eğitime yapılan yatırımın ülkenin geleceğine yapılan yatırım olduğunu söyledi.

"Kalkınma ve ilerleme yolunda öncelikli işimiz eğitimdir." diyen Yentür, kentteki eğitim yatırımlarına özel önem verdiklerini, bu kapsamda yeni okulların inşası için planlanmalar yaptıklarını vurguladı.

Yıkımı yapılan 50 okulun inşasının 2022 sonunda bitmesi hedefleniyor

Kentte 30 Ekim'de yaşanan acı depremin yaralarının sarıldığını dile getiren Yentür, okullarda geçen yıl deprem öncesi başlatılan değerlendirme çalışmalarında yenilenmesine karar verilen eğitim kurumlarının yıkım işine ve yeniden inşasına hızlıca başlandığını aktardı.

Yentür, şunları kaydetti:

"Geçen yıl yıkımı gerçekleştirilen 50 okulumuzdan 31'i TOKİ tarafından ihale edildi ve burada çalışmalar son hızla devam etmekte. 19 okulun ise projelendirme işlemleri sürüyor. Ama şunun tüm İzmir halkımıza ve öğrencilerimize müjdesini verebiliriz, 2021-2022 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine inşallah 13 yeni okul ve kurumumuzu öğrenci ile öğretmenlerimizin hizmetine sunmayı planlıyoruz.

Tamamlanma oranlarına baktığımız zaman 3 ay sonra inşallah sosyal donatı alanları, akademik ortamları, sportif, sanatsal ve kültürel ortamlarıyla yepyeni, sapasağlam, çocuklarımızın rahat bir şekilde eğitim öğretim ortamlarını sağlayacak okul binalarına kavuşacağı müjdesini verebilirim. Biz her anlamda okullarımızdaki fiziki koşulların iyileştirilmesini ve eğitim kalitesinin artırılmasını amaçlıyoruz."

Murat Mücahit Yentür, depreme dayanıksız olduğu için yıktırılan 50 okulun tamamını da 2022 yılının sonunda hizmete almayı hedeflediklerini, ayrıca 2023 yılında 50 okul binasını daha eğitim öğretime kazandırmayı amaçladıklarını anlattı.

Derslik sayısı daha fazla olan yeni okul binalarının depreme dayanıklı, modern, engelli erişimine uygun, güvenli, konforlu ve herkes için erişilebilir olma şartlarını taşıyacağını dile getiren Yentür, bu sayede sınıf mevcutlarını da düşürmeyi amaçladıklarını sözlerine ekledi.

İzmir'de depreme dayanıksız okul binalarının yerine yenileri yükseliyor
İzmir'de depreme dayanıksız okul binalarının yerine yenileri yükseliyor
İzmir'de depreme dayanıksız okul binalarının yerine yenileri yükseliyor
İzmir'de depreme dayanıksız okul binalarının yerine yenileri yükseliyor
İzmir'de depreme dayanıksız okul binalarının yerine yenileri yükseliyor

İzmir, Toki, Ekim, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de depreme dayanıksız okul binalarının yerine yenileri yükseliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de depreme dayanıksız okul binalarının yerine yenileri yükseliyor - Son Dakika
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