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İzmir'de, depreminin yıl dönümünde tatbikat yapıldı - Son Dakika

İzmir'de, depreminin yıl dönümünde tatbikat yapıldı

30.10.2021 18:25
İzmir'de, depreminin yıl dönümünde tatbikat yapıldı

İZMİR'in Seferihisar açıklarında 30 Ekim'de meydana gelen ve 117 kişinin hayatını kaybettiği 6.6 şiddetindeki depremin 1'inci yıl dönümünde, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde (AFAD) tatbikat düzenlendi.

İZMİR'in Seferihisar açıklarında 30 Ekim'de meydana gelen ve 117 kişinin hayatını kaybettiği 6.6 şiddetindeki depremin 1'inci yıl dönümünde, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde (AFAD) tatbikat düzenlendi. Kurtarma ekipleri senaryo gereği enkaz altında kalanlar için özel eğitimli köpeklerle arama kurtarma çalışması yaptı. Ekipler, çıkarılan yangınlara da müdahale ederken, yaralanan vatandaşlar temsili olarak kurtarıldı.

İzmir'de AFAD bahçesinde Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen depremin 1'inci yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi. Program kapsamında yapılan deprem tatbikatı, depremin meydana geldiği saat 14.51'de saygı duruşuyla başladı. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Programda konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Depremin olduğu ilk dakikalardan itibaren şunu fark ettik; ne kadar büyük bir devlet olduğumuzu gördük. Ne kadar büyük bir millet olduğumuzu bu tür büyük hadiselerde görüyoruz. Aslında biz millet olarak olağanüstü durumlarda çok güzel sınavlar veriyoruz. Biz tarihe adını altın harflerle yazdıran bir milletiz. Olağanüstü durumlarda millet ve devlet kenetleniyor. Bir birlikteliği, bir şahlanışı ve bir yeniden doğuşu gerçekleştiriyoruz. Depremin ilk olduğu anlarda Sayın Cumhurbaşkanımız beni daha deprem yerine gelmeden 2-3 kere aradı. Daha ilk dakikadan itibaren bütün bakanlıklarımız, bütün bakanlarımız tek tek arayıp harekete geçtiler. Depremin olduğu ilk saniyelerde depremzedelerimizin yaralarını sarmak üzere, bir canı daha kurtarmak üzere tam bir seferberlik ilan ettik. Şehrimizdeki bütün unsurları, devletimizin bütün kurumları, tüm müesseselerle birlikte çok güzel bir sınav verdik. Başarıyla süreci en seri şekilde yönettik. Vatandaşlarımızın çaresizliğini ve endişelerini ortadan kaldırmak üzere seferber olundu" dedi.

'DEVLETİMİZİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ GÖRDÜK'Depremin ardından hiçbir vatandaşın aç ve açıkta kalmadığını anlatan Köşger, "Hiçbir vatandaşımızı bırakmadık. Vatandaşlarımızın sıcak aşını, çorbasını, başlarını sokabilecekleri yeri temin ettik. Daha sonrasında depremin hemen 4'üncü ayında afet konutlarının yapılması için harekete geçildi. Depremde mal varlıklarını kaybeden vatandaşlarımızın tekrar mal varlıklarına kavuşması noktasında devletimiz tedbir almaya başladı. Dördüncü ayda temeller atıldı. Şu anda proje alanında 1701 konut inşa ediliyor. Yine rezerv alan dediğimiz bölgede 3 bin 649 adet konuk inşa ediliyor. Bu etaptan 749 tanesi kasım ayı içinde Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle vatandaşlarımıza teslim edilecek. Çok seri bir şekilde bu alanlarda yapılan konutlar vatandaşlarımıza teslim edilecek. Burada devletimizin büyüklüğünü görmüş oluyoruz. Neredeyse 1 yılı geçmeden devletimiz kayıpları ortadan kaldırıyor" ifadelerini kullandı.'KENTİMİZİ YENİLEMELİYİZ'Kentleşmenin önemine değinen Köşger sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Seri bir şekilde şehri yeniden kurmamız, sağlıklı, yaşanabilir ve güvenli hale getirmemiz gerekir. Burada sorumluluk her kime düşüyorsa herkes sorumluluğunu idrak etmeli. Yaşadığımız bu deprem İzmir'e ciddi ve sert bir uyarıydı. Bu deprem bizi kendimize getiren bir depremdi. Evet 117 canımızı kaybettik ama İzmir'in altında, Mithatpaşa Caddesi'nin altındaki fay harekete geçtiğinde ne kadar enkaz olacağını ne kadar can kaybı olacağını şu an kestiremiyoruz. Dolayısıyla süratli bir şekilde sıkıntıları ortadan kaldırıp, İzmir'in sivil ve resmi yapı stokunu gözden geçirmemiz, daha iyi hale getirmesi lazım. Kime vazife düşüyorsa elini taşının altına koyması gerekiyor. Hepimiz bu sınavdan geçtik, Allah bir daha böyle bir gün yaşatmasın."

Köşger'in konuşmasının ardından deprem tatbikatına geçildi. Kurtarma ekipleri senaryo gereği enkaz altında kalanlar için özel eğitimli köpeklerle arama kurtarma çalışması yaptı. Ekipler, çıkarılan yangınlara da müdahale ederken, yaralanan vatandaşlar temsili olarak kurtarıldı.


İzmir'de, depreminin yıl dönümünde tatbikat yapıldı
İzmir'de, depreminin yıl dönümünde tatbikat yapıldı
İzmir'de, depreminin yıl dönümünde tatbikat yapıldı
İzmir'de, depreminin yıl dönümünde tatbikat yapıldı
İzmir'de, depreminin yıl dönümünde tatbikat yapıldı
İzmir'de, depreminin yıl dönümünde tatbikat yapıldı
İzmir'de, depreminin yıl dönümünde tatbikat yapıldı
İzmir'de, depreminin yıl dönümünde tatbikat yapıldı
İzmir'de, depreminin yıl dönümünde tatbikat yapıldı
İzmir'de, depreminin yıl dönümünde tatbikat yapıldı
İzmir'de, depreminin yıl dönümünde tatbikat yapıldı
İzmir'de, depreminin yıl dönümünde tatbikat yapıldı

Seferihisar, Tatbikat, İzmir, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İzmir'de, depreminin yıl dönümünde tatbikat yapıldı - Son Dakika


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