İzmir'de doktoru jiletle yaralayan sanığın cezai ehliyeti tam - Son Dakika

İzmir'de hastanede görevli asistan doktor Kadir Songür'ü boğazından jiletle yaralayan sanığın cezai ehliyetinin tam olduğunu gösterir rapor mahkemeye ulaştı.

İstinafın bozma kararının ardından yeniden görülmesine başlanan davada, Adli Tıp Kurumunun sanığın cezai ehliyetine ilişkin hazırladığı rapor, İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Raporda sanığın yapılan muayenesinde cezai sorumluluğunu etkileyecek ve kişide şuur ve harekat serbestisini ortadan kaldıracak veya azaltacak mahiyet ve derecede herhangi bir akıl hastalığı ve zeka geriliğinin saptanmadığına yer verildi.

Sanığın suçu işlediği sırada fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını idrak etme ve bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğini ortadan kaldıracak veya azaltacak boyutta bir akli arızanın içinde olduğuna delalet edecek herhangi bir tıbbi bulgu ve belgeye de rastlanmadığının aktarıldığı raporda, Kaynak'ın bulunduğu suça karşı cezai sorumluluğunun tam olduğuna oy birliğiyle karar verildiği bildirildi.

Olay

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 16 Ekim 2019'da Bayram Kaynak, asistan doktor Kadir Songür'ü jiletle boğazından yaralamıştı.

Karşıyaka ilçesinde bir kadının çantasını gasbetme girişiminde bulunduktan sonra yakalanan Kaynak, tutuklanmıştı.

Mahkeme heyeti, sanığın, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs" suçundan önce ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmasına, olayın teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle 20 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmederek, cezada indirim uygulanmaması ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vermişti.

Tarafların itirazı üzerine karar istinafta bozulmuştu. Yeniden yargılanma kapsamında mahkeme, sanığın cezai ehliyetinin tam olup olmadığına dair rapor istemişti.