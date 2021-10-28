Üye Girişi
İzmir'de doktoru jiletle yaralayan sanık hakkında "yeniden" 20 yıla kadar hapis istendi - Son Dakika

İzmir'de doktoru jiletle yaralayan sanık hakkında "yeniden" 20 yıla kadar hapis istendi

28.10.2021 14:53
İzmir'de doktoru jiletle yaralayan sanık hakkında

İzmir'de bir hastanede görevli asistan doktor Kadir Songür'ü jiletle boğazından yaraladığı gerekçesiyle aldığı 20 yıl hapis cezası istinaf tarafından bozulan ve yeniden yargılanan sanık hakkında iddia makamı, 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talep etti.

İzmir'de bir hastanede görevli asistan doktor Kadir Songür'ü jiletle boğazından yaraladığı gerekçesiyle aldığı 20 yıl hapis cezası istinaf tarafından bozulan ve yeniden yargılanan sanık hakkında iddia makamı, 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talep etti.

İstinafın bozma kararının ardından İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülen duruşmaya tutuklu sanık Bayram Kaynak ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı, sanık hakkında Adli Tıp Kurumunca "Kendisinde ceza sorumluluğunu etkileyecek veya ortadan kaldıracak mahiyet ve derecede herhangi bir akıl hastalığı veya akıl zayıflığı tespit edilmediği ve sanığın 'yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bir kişiyi öldürmeye teşebbüs" suçuna karşı ceza sorumluluğunun tam olduğu' yönünde rapor verildiğini bildirdi.

İddia makamı mütalaasında sanığın "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bir kişiyi öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis ile cezalandırılması, olayın vahameti, müştekinin sağlık kurumu çalışanı olması dikkate alınarak sanığın tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi.

Songür'ün avukatı Bilge Yüksel, önceki kararın orantılı verildiğini savunarak, "Mütalaaya katılıyoruz. Önceki kararda azami hadden ceza takdir edilmiştir. Mahkemenin yasal olarak bu cezanın verilmesinde yetkisi vardır, dosyaya ve olaya uygundur. Yine eski hükmün aynısının verilmesini talep ediyoruz." dedi.

İzmir Tabip Odası avukatı Mithat Kara mütalaaya katıldıklarını belirterek, "İstinaf mahkemesi, İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nin takdir hakkına müdahale etmektedir. İzmir Bölge Adliye Mahkemesinin kararı vicdanları yaralamaktadır. Bu nedenle mahkemenin ilk verdiği karar hukuk ve yasaya uygun olduğundan aynı kararın verilmesini talep ediyoruz." diye konuştu.

Tutuklu sanık Bayram Kaynak bir an önce karar verilmesini istediğini söyledi.

Sanık avukatı esas hakkındaki mütalaaya karşı süre istedi.

Mahkeme heyeti sanık avukatına süre verilmesine, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 16 Ekim 2019'da Bayram Kaynak, asistan doktor Kadir Songür'ü jiletle boğazından yaralamıştı.

Olayın ardından Karşıyaka ilçesinde bir kadının çantasını gasbetme girişiminde bulunduktan sonra yakalanan Kaynak, tutuklanmıştı.

Mahkeme heyeti, sanığın, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmederek, cezada indirim uygulanmaması ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vermişti.

Sanık avukatının itirazı ve cezanın miktarı itibarıyla resen incelemeye tabi olması nedeniyle yapılan incelemede karar istinafta bozulmuş ve yeniden yargılama için dosya İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti.

Mahkeme, Bayram, İzmir, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de doktoru jiletle yaralayan sanık hakkında 'yeniden' 20 yıla kadar hapis istendi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yargıtay'dan örnek fazla mesai kararı: Çalışanın bilgisayar açılış kapanış saatlerine bakılmalı 14:56 Yargıtay'dan örnek fazla mesai kararı: Çalışanın bilgisayar açılış kapanış saatlerine bakılmalı Kasımpaşa'da yeni dönem Hakan Kutlu ile resmen başladı 14:51 Kasımpaşa'da yeni dönem Hakan Kutlu ile resmen başladı Sevgilisi tarafından ormanlık alana kaçırılıp tehdit edildi! Genç model soluğu poliste aldı 14:24 Sevgilisi tarafından ormanlık alana kaçırılıp tehdit edildi! Genç model soluğu poliste aldı
13:58 "Muz yeme" paylaşımlarıyla ilgili 11 Suriye uyruklu şüpheli ekipler tarafından gözaltına alındı Son Dakika: Devlet Bahçeli'den CHP'ye tezkere tepkisi: Türkiye düşmanları ile aynı hizadalar 13:11 Son Dakika: Devlet Bahçeli'den CHP'ye tezkere tepkisi: Türkiye düşmanları ile aynı hizadalar Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem'in annesi yürek parçaladı: Bebeğimdi o benim, meleğimdi 12:31 Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem'in annesi yürek parçaladı: Bebeğimdi o benim, meleğimdi
Farklı e-ticaret markalarının reklam yüzleri olan Cem Yılmaz'dan Tarkan'a güldüren gönderme 12:29 Farklı e-ticaret markalarının reklam yüzleri olan Cem Yılmaz'dan Tarkan'a güldüren gönderme 11:59 "Şeytan çıkaracağım" diyerek 13 yaşındaki öğrencisine cinsel istismarda bulunan öğretmene 16 yıl hapis

Son Dakika Haberleri
14:55 Kedileri beslemek için evden çıktı, bir daha dönmedi! Kardeşi cansız bedenini kanlar içinde buldu
14:53 Babasının tabutu önünde Instagram için poz verdi! Ünlü fenomenin bu davranışı büyük tepki topladı
14:51 Kasımpaşa'da yeni dönem Hakan Kutlu ile resmen başladı
14:49 5 bin yeni taksi plakası teklifinin kabul edilmediği UKOME'de Taksiciler Odası Başkanı tepki gösterdi: Kızım artık okula gidemiyor
14:22 Dünya Kupası iki yılda bir yapılırsa Messi ve Neymar turnuvaya katılmayacak
13:57 "Muz yeme" paylaşımlarıyla ilgili 11 Suriye uyruklu şüpheli ekipler tarafından gözaltına alındı
13:24 Yeni MHK göreve çarpıcı atamalarla giriş yaptı! 3 önemli hakem bu hafta düdük çalamayacak
13:23 Son dakika ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri
13:10 Son Dakika: Devlet Bahçeli'den CHP'ye tezkere tepkisi: Türkiye düşmanları ile aynı hizadalar
13:01 Barcelona taraftarının rüyalarını süslüyordu! O futbolcu, hoca olarak takıma geliyor
Kedileri beslemek için evden çıktı, bir daha dönmedi! Kardeşi cansız bedenini kanlar içinde buldu Kedileri beslemek için evden çıktı, bir daha dönmedi! Kardeşi cansız bedenini kanlar içinde buldu         
14:56
Babasının tabutu önünde Instagram için poz verdi! Ünlü fenomenin bu davranışı büyük tepki topladı Babasının tabutu önünde Instagram için poz verdi! Ünlü fenomenin bu davranışı büyük tepki topladı         
14:54
5 bin yeni taksi plakası teklifinin kabul edilmediği UKOME'de Taksiciler Odası Başkanı tepki gösterdi: Kızım artık okula gidemiyor 5 bin yeni taksi plakası teklifinin kabul edilmediği UKOME'de Taksiciler Odası Başkanı tepki gösterdi: Kızım artık okula gidemiyor         
14:50
Dünya Kupası iki yılda bir yapılırsa Messi ve Neymar turnuvaya katılmayacak Dünya Kupası iki yılda bir yapılırsa Messi ve Neymar turnuvaya katılmayacak         
14:22
15 yaşındaki genç kızı dövüp çıplak görüntülerini paylaştı! 36 yıl hapsi isteniyor 15 yaşındaki genç kızı dövüp çıplak görüntülerini paylaştı! 36 yıl hapsi isteniyor         
13:26
Otoyolda intihar girişimi! Araçların önüne atladı ama sürücülerin dikkati sayesinde kurtuldu Otoyolda intihar girişimi! Araçların önüne atladı ama sürücülerin dikkati sayesinde kurtuldu         
12:46
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'na soruldu: Merkez Bankası önümüzdeki aylarda nasıl bir faiz politikası yürütecek? Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'na soruldu: Merkez Bankası önümüzdeki aylarda nasıl bir faiz politikası yürütecek?         
12:30
Sebebini duyanlar şaşırıyor! Erzurumlu Zeynel, köye adım atamıyor Sebebini duyanlar şaşırıyor! Erzurumlu Zeynel, köye adım atamıyor         
12:19
Şebnem Şirin'i boğazını keserek öldüren katil zanlısının ilk ifadesi ortaya çıktı: Ne olduysa sabah oldu, hiçbir şey hatırlamıyorum Şebnem Şirin'i boğazını keserek öldüren katil zanlısının ilk ifadesi ortaya çıktı: Ne olduysa sabah oldu, hiçbir şey hatırlamıyorum         
11:16
Hande Erçel, Amerika'daki pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu Hande Erçel, Amerika'daki pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu         
11:12
5 büyük market fahiş fiyat artışlarını beraber organize etmişler 5 büyük market fahiş fiyat artışlarını beraber organize etmişler         
10:34
Beren Saat ön dişlerini yaptırdı, takipçileri ikiye bölündü Beren Saat ön dişlerini yaptırdı, takipçileri ikiye bölündü         
10:15
Türkiye, Suriye çağrısı yapan Çin'e sert tepki gösterdi: İnsan haklarını ihlal edenlerden ders alacak değiliz Türkiye, Suriye çağrısı yapan Çin'e sert tepki gösterdi: İnsan haklarını ihlal edenlerden ders alacak değiliz         
10:01
Mustafa Sarıgül'den açıklama: Biden'dan para alan muhalefet partisini ifşa edeceğim Mustafa Sarıgül'den açıklama: Biden'dan para alan muhalefet partisini ifşa edeceğim         
09:20
Didem Soydan, ayrılık sonrası paylaştığı siyah elbisesiyle beğeni topladı Didem Soydan, ayrılık sonrası paylaştığı siyah elbisesiyle beğeni topladı         
09:06
Sosyal medyada çok konuşulan muz yeme videosunu çeken 7 şahıs sınır dışı edilecek Sosyal medyada çok konuşulan muz yeme videosunu çeken 7 şahıs sınır dışı edilecek         
07:36
Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen makyajsız yakalandı! Görenler gözlerine inanamadı Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen makyajsız yakalandı! Görenler gözlerine inanamadı         
21:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2021 15:03:12. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir'de doktoru jiletle yaralayan sanık hakkında "yeniden" 20 yıla kadar hapis istendi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement