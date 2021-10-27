İzmir'de durdurulan bir araçtan uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Edinilen bilgiye göre, Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'nce uygulamalar sırasında bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramalarda, 5 ayrı poşet içinde toplamda 200 gram esrar maddesi ele geçirildi. Araç içinde bulanan T.S. isimli şahıs gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. - İZMİR

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