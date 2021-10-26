Üye Girişi
Enjeksiyonun geç yapıldığını öne süren kişi güvenlik görevlilerini darp etti - Son Dakika

Enjeksiyonun geç yapıldığını öne süren kişi güvenlik görevlilerini darp etti

26.10.2021 23:08

İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesinde görevli 2 güvenlik görevlisini darp eden kişinin görüntüleri, güvenlik kameralarına yansıdı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesinde görevli 2 güvenlik görevlisini darp eden kişinin görüntüleri, güvenlik kameralarına yansıdı.

Hastanenin acil servisine gelen 47 yaşındaki N.D, enjeksiyon işleminin geç yapıldığı iddiası ile güvenlik görevlileri Caner İrat ile Uğur Kurt ile bir süre tartıştı.

Tartışmanın arbedeye dönüşmesinin ardından, şüpheli hastaneden ayrılırken güvenlik görevlilerini darp etti.

Güvenlik görevlisi İrat'ın, kafasından aldığı darbeyle yumuşak doku zedelenmesi yaşadığı belirlendi.

Olayla ilgili hastane yönetiminin polise şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.

Ekiplerce gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki ifadesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Hastane başhekimi Opr. Dr. Devrim Demirel ve sağlık çalışanları, olayın ardından acil servisin önünde açıklama yaptı.

Demirel, kimsenin hekimlere ve sağlık çalışanlarına şiddet göstermeye hakkının olmadığını dile getirirken, "Sağlıkçılar için yetersiz olan kanunların yeniden düzenlenmesini istiyoruz. Hastanemizde daha önce görevli olan güvenlik kuvvetlerinin tekrar görev yapmasını istiyoruz. Bununla ilgili yazışlarımızı yaptık ve yapıyoruz. Yeter ki hastanemizde 24 saat polis görevli olsun." dedi.

Saldırı anı güvenlik kameralarınca kaydedildi

N.D'nin güvenlik görevlilerini darp etme anı, güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, N.D'nin bir süre güvenlik görevlileriyle tartışması ve darp olayı yer alıyor.

Enjeksiyonun geç yapıldığını öne süren kişi güvenlik görevlilerini darp etti
Enjeksiyonun geç yapıldığını öne süren kişi güvenlik görevlilerini darp etti
Enjeksiyonun geç yapıldığını öne süren kişi güvenlik görevlilerini darp etti
Enjeksiyonun geç yapıldığını öne süren kişi güvenlik görevlilerini darp etti
Enjeksiyonun geç yapıldığını öne süren kişi güvenlik görevlilerini darp etti
Enjeksiyonun geç yapıldığını öne süren kişi güvenlik görevlilerini darp etti
Enjeksiyonun geç yapıldığını öne süren kişi güvenlik görevlilerini darp etti
Enjeksiyonun geç yapıldığını öne süren kişi güvenlik görevlilerini darp etti
Enjeksiyonun geç yapıldığını öne süren kişi güvenlik görevlilerini darp etti

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Güvenlik Görevlisi, Hastane, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Enjeksiyonun geç yapıldığını öne süren kişi güvenlik görevlilerini darp etti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Biden'ın Ankara Büyükelçiliğine aday gösterdiği Jeff Flake, Senato'da onaylandı 23:26 Biden'ın Ankara Büyükelçiliğine aday gösterdiği Jeff Flake, Senato'da onaylandı ABD'li 11 Kongre üyelerinden Biden'a küstah Türkiye mektubu! Kullanılan ifadeler kriz çıkarır 23:04 ABD'li 11 Kongre üyelerinden Biden'a küstah Türkiye mektubu! Kullanılan ifadeler kriz çıkarır Ünlü sanatçı Aşkın Nur Yengi koronavirüse yakalandı 22:18 Ünlü sanatçı Aşkın Nur Yengi koronavirüse yakalandı
Tanıtımı yapılıp yayınlanmayan EDHO'da büyük kriz! Son gelişme dizinin hayranlarını yıkacak 21:33 Tanıtımı yapılıp yayınlanmayan EDHO'da büyük kriz! Son gelişme dizinin hayranlarını yıkacak ATV'de EDHO'nun günlerce tanıtımı yayınlandı, kanalı açanlar kötü sürprizle karşılaştı 20:16 ATV'de EDHO'nun günlerce tanıtımı yayınlandı, kanalı açanlar kötü sürprizle karşılaştı Annesinin 19:26 Annesinin "Yılan" dediği nişanlısından ayrılan İsmail Balaban, yeni sevgilisi İlayda Şeker'e aşkını ilan etti
Son Dakika: Irak ve Suriye'ye asker göndermeyi içeren tezkerenin süresi, 2 yıl daha uzatıldı 18:26 Son Dakika: Irak ve Suriye'ye asker göndermeyi içeren tezkerenin süresi, 2 yıl daha uzatıldı Annesi ve teyzesini öldürmekle suçlanan adam mahkemede miyavladı 17:44 Annesi ve teyzesini öldürmekle suçlanan adam mahkemede miyavladı

Son Dakika Haberleri
18:29 İşten çıkmak isteyen çırağını hortumla dövdü! Polis tarafından gözaltına alındı
18:26 Suriye-Irak tezkeresi eleştirilerine Kılıçdaroğlu'ndan cevap: Askerliğini er olarak yapmış oğlumuzun gururlu anne ve babasıyız
18:25 Son Dakika: Irak ve Suriye'ye asker göndermeyi içeren tezkerenin süresi, 2 yıl daha uzatıldı
18:08 Yolun karşısına geçmeye çalışan kadının yaşamını yitirdiği kaza kameraya yansıdı
18:05 Aşı olmayan öğretmen koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi
18:04 Aşılama haritasında kırmızı renkte kalan tek il Şanlıurfa! Vali isyan etti: Yapacak bir şey kalmadı
17:54 Beşiktaş'ta Josef ve Vida kavgasını takım arkadaşları önledi
17:45 Bakanlığın kararına döviz büroları tepkili! Kepenk indirme kararı aldılar
17:44 Son dakika ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri
17:41 TFF Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe, Göztepe ve Sivasspor'u kötü tezahüratlardan dolayı PFDK'ya sevk etti
Ali Koç, Fenerbahçe Beko-Barcelona maçının ardından takımı protesto eden taraftarlarla tartıştı Ali Koç, Fenerbahçe Beko-Barcelona maçının ardından takımı protesto eden taraftarlarla tartıştı         
23:33
EDHO'nun başlamadığını gören Demet Akalın nedenini Oktay Kaynarca'ya sordu! Aldığı yanıt krizin habercisi EDHO'nun başlamadığını gören Demet Akalın nedenini Oktay Kaynarca'ya sordu! Aldığı yanıt krizin habercisi         
23:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ermenistan'a zeytin dalı! Normalleşme için Azerbaycan şartını sundu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ermenistan'a zeytin dalı! Normalleşme için Azerbaycan şartını sundu         
22:23
İstanbul'da metro bozulunca yolcular tünelde yürüdü İstanbul'da metro bozulunca yolcular tünelde yürüdü         
22:01
"Soros" sözleri tekrar gündem olan Bülent Arınç açıklama yaptı: Kimseyi suçlamadım         
21:08
"Biden, Erdoğan'la görüşecek mi?" sorusuna Beyaz Saray'dan yanıt: Programda yerimiz var         
19:47
Tezkereyi desteklediklerini açıklayan DEVA Partisi son anda karar değiştirerek çekimser kaldı Tezkereyi desteklediklerini açıklayan DEVA Partisi son anda karar değiştirerek çekimser kaldı         
19:09
Bakanlığın kararına döviz büroları tepkili! Kepenk indirme kararı aldılar Bakanlığın kararına döviz büroları tepkili! Kepenk indirme kararı aldılar         
17:46
Kocasının suç makinesi yeğeniyle kaçan kadının anlattıkları pes dedirtti Kocasının suç makinesi yeğeniyle kaçan kadının anlattıkları pes dedirtti         
17:20
Eşinin ihaneti sonrası canlı yayına katılan Berdan Mardini, çarpıcı açıklamalarda bulundu Eşinin ihaneti sonrası canlı yayına katılan Berdan Mardini, çarpıcı açıklamalarda bulundu         
15:23
Suriyeli Ahmet, muz yediği görüntüleri paylaşan yurttaşları adına özür diledi Suriyeli Ahmet, muz yediği görüntüleri paylaşan yurttaşları adına özür diledi         
13:02
Türkiye'nin ünlü zincir marketinde çekilen görüntüler tepkilere sebep oldu Türkiye'nin ünlü zincir marketinde çekilen görüntüler tepkilere sebep oldu         
12:18
1075 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar hapishanede tarz değiştirdi! İşte güncel görüntüsü 1075 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar hapishanede tarz değiştirdi! İşte güncel görüntüsü         
10:41
Hakemler skandal kararı yorumladı: Galatasaray'ın penaltısı tekrar edilmeliydi Hakemler skandal kararı yorumladı: Galatasaray'ın penaltısı tekrar edilmeliydi         
10:32
Canlı yayında ciddi kavga! Futbol yorumcuları birbirine girdi, bardaklar havada uçuştu Canlı yayında ciddi kavga! Futbol yorumcuları birbirine girdi, bardaklar havada uçuştu         
09:29
Yeni vergi paketi yürürlüğe sokuldu! Cumhurbaşkanı'na ÖTV'leri 3 kat artırma yetkisi verildi Yeni vergi paketi yürürlüğe sokuldu! Cumhurbaşkanı'na ÖTV'leri 3 kat artırma yetkisi verildi         
09:06
WhatsApp'tan milyonlarca kullanıcısını ilgilendiren haber! Uygulama 1 Kasım'dan itibaren bu telefonlarda kullanılmayacak WhatsApp'tan milyonlarca kullanıcısını ilgilendiren haber! Uygulama 1 Kasım'dan itibaren bu telefonlarda kullanılmayacak         
08:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2021 23:52:08. #1.12#
SON DAKİKA: Enjeksiyonun geç yapıldığını öne süren kişi güvenlik görevlilerini darp etti - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement