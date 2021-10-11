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Evinde bıçaklanarak öldürülen genç kızın cenazesi İstanbul'a götürüldü - Son Dakika

Evinde bıçaklanarak öldürülen genç kızın cenazesi İstanbul'a götürüldü

11.10.2021 13:26

İzmir'in Buca ilçesindeki evinde arkadaşı tarafından bıçakla öldürülen 24 yaşındaki Seda A'nın cenazesi, defnedilmek üzere İstanbul'a götürüldü.

İzmir'in Buca ilçesindeki evinde arkadaşı tarafından bıçakla öldürülen 24 yaşındaki Seda A'nın cenazesi, defnedilmek üzere İstanbul'a götürüldü.

Atatürk Mahallesi'ndeki evinde bıçaklanmış halde yaralı bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden genç kızın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Cenaze, İstanbul'da toprağa verilecek.

Ege Üniversitesi Moda ve Tasarım Yüksekokulundan geçen yıl mezun olan Seda A'nın, Bornova'daki bir tekstil firmasında müdür olarak çalıştığı öğrenildi.

Öte yandan İstanbul'da yaşayan şüpheli İlkay A'nın uzun süredir Altan ile sevgili olmak istediği ancak olumsuz yanıt aldığı ileri sürüldü.

Atatürk Mahallesi'ndeki bir evde dün gürültü ihbarı üzerine polis itfaiye yardımıyla ikamete girmiş, bıçakla yaralı bulunan Sena A, hastanede yaşamını yitirmiş, İlkay A'nın da yine bıçakla hayatını kaybettiği anlaşılmıştı.

İlkay A'nın, genç kızı bıçakladıktan sonra intihar ettiği ileri sürülmüştü.

Evinde bıçaklanarak öldürülen genç kızın cenazesi İstanbul'a götürüldü
Evinde bıçaklanarak öldürülen genç kızın cenazesi İstanbul'a götürüldü
Evinde bıçaklanarak öldürülen genç kızın cenazesi İstanbul'a götürüldü
Evinde bıçaklanarak öldürülen genç kızın cenazesi İstanbul'a götürüldü
Evinde bıçaklanarak öldürülen genç kızın cenazesi İstanbul'a götürüldü
Evinde bıçaklanarak öldürülen genç kızın cenazesi İstanbul'a götürüldü
Evinde bıçaklanarak öldürülen genç kızın cenazesi İstanbul'a götürüldü

Adli Tıp Kurumu, İstanbul, Otopsi, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Evinde bıçaklanarak öldürülen genç kızın cenazesi İstanbul'a götürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Evinde bıçaklanarak öldürülen genç kızın cenazesi İstanbul'a götürüldü - Son Dakika
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