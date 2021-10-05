FETÖ operasyonunda 22 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 22 şüpheli yakalandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubeleri ekiplerince kent merkezindeki 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, haklarında örgütle irtibatlarını gösterir nitelikte deliller bulunduğu öne sürülen 2'si kadın 22 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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