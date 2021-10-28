Üye Girişi
İzmir'de FETÖ'ye operasyonda 2 tutuklama - Son Dakika

İzmir'de FETÖ'ye operasyonda 2 tutuklama

28.10.2021 00:59
İzmir'de FETÖ'ye operasyonda 2 tutuklama

İZMİR'de, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, burs gibi yöntemlerle para topladığı iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 10'u ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

İZMİR'de, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, burs gibi yöntemlerle para topladığı iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 10'u ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Serbest kalan 10 şüpheliden 3'ünün etkin pişmanlık yasasından faydalandığı öğrenildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgüt liderinin talimatı ile Bank Asya'ya para yatıran, örgütün insan kaynağı olarak tabir ettiği eğitim kurumlarında çalışan, örgüt için burs gibi yöntemlerle para topladığı, örgütün gizli haberleşme programı olan Bylock'u kullandığı iddia edilen 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskın yaptı. 15 şüpheliden 12'si yakalanarak gözaltına alınırken, 3 şüphelinin ise yasa dışı yollarla yurt dışına kaçtığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 12 şüpheliden 2'si sevk edildikleri adliyede tutuklanırken, 10'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Serbest kalan 10 şüpheliden 3'ünün etkin pişmanlık yasasından faydalandığı öğrenildi.


Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü, Gözaltı, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İzmir'de FETÖ'ye operasyonda 2 tutuklama - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Borussia Mönchengladbach'a 5-0 yenilen Bayern Münih son 43 yılın en ağır mağlubiyetini aldı 00:22 Borussia Mönchengladbach'a 5-0 yenilen Bayern Münih son 43 yılın en ağır mağlubiyetini aldı Türkiye ve ABD heyetleri arasındaki F-35 anlaşmazlığı konusundaki ilk toplantı tamamlandı 23:22 Türkiye ve ABD heyetleri arasındaki F-35 anlaşmazlığı konusundaki ilk toplantı tamamlandı Şebnem Şirin'in boğazını keserek öldüren katil zanlısı suç makinesi çıktı 22:27 Şebnem Şirin'in boğazını keserek öldüren katil zanlısı suç makinesi çıktı
Basketbolcu Metecan Birsen, Selin Ciğerci'yle aşk yaşadığı dedikodularını yalanladı 21:26 Basketbolcu Metecan Birsen, Selin Ciğerci'yle aşk yaşadığı dedikodularını yalanladı Son Dakika! Bilim Kurulu toplantısının ardından konuşan Sağlık Bakanı Koca: Çok yakında vaka sayıları düşecek 20:46 Son Dakika! Bilim Kurulu toplantısının ardından konuşan Sağlık Bakanı Koca: Çok yakında vaka sayıları düşecek Bayraktar TB2 SİHA, ihracatta ülke sayısını 13'e çıkardı 20:25 Bayraktar TB2 SİHA, ihracatta ülke sayısını 13'e çıkardı
Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin, iş insanı Fevzi Tokat'ın torunu çıktı 17:47 Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin, iş insanı Fevzi Tokat'ın torunu çıktı Devlet kanalında çalışan spikerden skandal! Anında kovuldu 17:12 Devlet kanalında çalışan spikerden skandal! Anında kovuldu

Son Dakika Haberleri
18:42 Tartıştığı eşini göğsünden bıçaklayarak öldüren kadın, tutuklanarak cezaevine gönderildi
18:32 Diyanet', "alkollü içecek gideri" iddiasına açıklık getirdi: Çay alımı harcaması sisteme yanlış kodla girilmiş
18:23 İzzet Yıldızhan'dan olay sözler: Kızlarımın eş seçme şansı yok
18:05 Müge Anlı'da ortaya çıkan Güldane Biçer cinayetinde katil zanlısının savunması tüyler ürpertti
17:49 Mısır tarlasında yürüyen çobanlar, cenini kordon bağıyla birlikte buldu
17:47 Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin, iş insanı Fevzi Tokat'ın torunu çıktı
17:32 Masumlar Apartmanı, Ada Masalı son bölüm özeti! Ada Masalı yeni bölüm ön izleme
17:11 Devlet kanalında çalışan spikerden skandal! Anında kovuldu
16:50 Son Dakika: MHK'nin yeni başkanı Ferhat Gündoğdu oldu
16:48 Son Dakika: Benzine indirim geldi! Gece yarısından itibaren 25 kuruş indirim uygulanacak
Belediye personeli, onlarca köpeği diri diri gömdü Belediye personeli, onlarca köpeği diri diri gömdü         
00:43
Faiz indiriminin ardından gözler Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun bugünkü basın toplantısına çevrildi Faiz indiriminin ardından gözler Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun bugünkü basın toplantısına çevrildi         
23:43
Provokatif amaçlı muz yeme videosu çeken 7 şahıs sınır dışı edilecek Provokatif amaçlı muz yeme videosu çeken 7 şahıs sınır dışı edilecek         
23:20
Rayo Vallecano, Falcao'nun golüyle Barcelona'yı yendi Rayo Vallecano, Falcao'nun golüyle Barcelona'yı yendi         
22:03
Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen makyajsız yakalandı! Görenler gözlerine inanamadı Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen makyajsız yakalandı! Görenler gözlerine inanamadı         
21:26
Bakan Koca, kaza sonucu ölen Rümeysa'nın 36 saat çalıştığı iddiasını yalanladı Bakan Koca, kaza sonucu ölen Rümeysa'nın 36 saat çalıştığı iddiasını yalanladı         
20:41
Mısır tarlasında yürüyen çobanlar, cenini kordon bağıyla birlikte buldu Mısır tarlasında yürüyen çobanlar, cenini kordon bağıyla birlikte buldu         
17:49
Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem, katil zanlısıyla son kez görüşmeye gitmiş Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem, katil zanlısıyla son kez görüşmeye gitmiş         
17:47
Aksaray Üniversitesi'nde doçentlik belgesi sahte çıkan öğretim üyesi tutuklandı Aksaray Üniversitesi'nde doçentlik belgesi sahte çıkan öğretim üyesi tutuklandı         
16:02
Kanadalı Telemus Systems şirketi, Türkiye'ye uygulanan ambargodan sonra iflas etti Kanadalı Telemus Systems şirketi, Türkiye'ye uygulanan ambargodan sonra iflas etti         
15:38
Evine sığınan kadınla uyurken zorla ilişkiye girdi, Evine sığınan kadınla uyurken zorla ilişkiye girdi, "Azgındım" savunması şaşkınlık yarattı         
14:23
Eski Bakan Bülent Akarcalı, Eski Bakan Bülent Akarcalı, "Çocukluğunu bilirim" dediği Osman Kavala'yla ilgili bilinmeyenleri Haberler.com'a anlattı         
13:54
Sokak ortasında cesedi bulunan kadının, intihar ettiği öğrenildi Sokak ortasında cesedi bulunan kadının, intihar ettiği öğrenildi         
13:46
Fuhuş operasyonunda detaylar kan dondurdu! 18 yaşından küçük kızları asker eğlencesi ve düğünlere götürmüşler Fuhuş operasyonunda detaylar kan dondurdu! 18 yaşından küçük kızları asker eğlencesi ve düğünlere götürmüşler         
12:06
Gelecekten geldiğini söylen adamın anlattıkları korkuttu Gelecekten geldiğini söylen adamın anlattıkları korkuttu         
11:23
Kulislerin konuştuğu o iddia: Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki Cumhurbaşkanı adayı Özgür Demirtaş Kulislerin konuştuğu o iddia: Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki Cumhurbaşkanı adayı Özgür Demirtaş         
10:33
Okuyan köy! 350 nüfuslu Zile'de 1 başbakan yardımcısı, orgeneral ve 20 tane profesör yetişti Okuyan köy! 350 nüfuslu Zile'de 1 başbakan yardımcısı, orgeneral ve 20 tane profesör yetişti         
09:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2021 01:04:10. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir'de FETÖ'ye operasyonda 2 tutuklama - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement