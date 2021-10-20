Üye Girişi
İzmir'de gece kulübünde 'kadın çıkarma çatışması' kamerada - Son Dakika

İzmir'de gece kulübünde 'kadın çıkarma çatışması' kamerada

20.10.2021 14:27
İzmir'de gece kulübünde 'kadın çıkarma çatışması' kamerada

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, gece kulübünde çalışan bir kadını dışarı çıkarmak isteyen kişiler ile çalışanlar arasında yaşanan silahlı çatışmada 4 kişi yaralandı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, gece kulübünde çalışan bir kadını dışarı çıkarmak isteyen kişiler ile çalışanlar arasında yaşanan silahlı çatışmada 4 kişi yaralandı. 7 kişinin gözaltına alındığı, 3 kişinin tutuklandığı çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı.

Olay 12 Ekim gecesi 00.15 sıralarında, Karabağlar ilçesi yeşillik Caddesi üzerinde bulunan bir gece kulübünde meydana geldi. İddiaya göre gece kulübüne iki arkadaşıyla birlikte eğlenmek için gelen Bilal T.(28), mekanda çalışan A.K. (24) isimli kadını dışarı çıkarmak istedi. Bilal T.'nin bu isteği, iş yeri müdürü Mustafa Y. (48) ve A.K. tarafından olumsuz yanıtlanınca tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Bilal T., yanındaki arkadaşından aldığı ileri sürülen tabancayla gece kulübünde rastgele ateş açtı. Yaşanan olayda mekanın müdürü Mustafa Y. yaralanırken, bu sırada üst katta duran ve silah seslerini duyan işletme sahibi Seyfettin A.'nın (44) aşağı inmesiyle çatışma çıktı. Çatışma esnasında Bilal T. gece kulübünün dışına kaçarken, silahlı çatışma burada da devam etti. Daha sonra durum polis ve sağlık ekiplerine ihbar edilirken, aralarında Bilal T., Seyfettin A. ve Mustafa Y.'nin bulunduğu 4 yaralı, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavilerin ardından polis, olayla ilgili, yaralı 3 kişinin de dahil olduğu 7 kişiyi gözaltına aldı.

Çatışma anı kamerada

Öte yandan meydana gelen çatışma, gece kulübünün güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde Mustafa Y. ile kapının önünde bir süre konuşan Bilal T.'nin içeri girip rastgele ateş etmesi ve sonradan aşağı inen gece kulübü sahibi Seyfettin A.'nın da yere ateş ettiği anlar görüldü. Ayrıca olayların dışarı taştığı bölümdeki görüntülerde ise şüphelilerin havaya ateş ettikleri, mermisi biten Bilal T.'nin, Mustafa Y.'ye tabancasını fırlattığı anlar yer aldı.

Susma hakkını kullandı

Gece kulübündeki çatışmayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden Bilal T.'nin, polis ve savcılıktaki ifadelerinde, susma hakkını kullandığı öğrenildi. İşletmenin sahibi Seyfettin A. ise ifadesinde ilk önce Bilal T.'nin ateş ettiğini söyleyerek, "Mekanımda müdür olarak çalışan Mustafa Y.'nin vurulmuş olduğunu gördüm. Bilal T.'yi sakinleştirmeye çalıştım ama 4-5 el ateş etti. Ben de kendimi korumak amacıyla rastgele ateş ederek karşılık verdim" diyerek serbest bırakılmasını istediği öğrenildi.

A.K.'yi zorla götürmelerini engellemek istedim

Meydana gelen silahlı çatışmada yaralanan ve tedavisinin ardından gözaltına alınan Mustafa Y. de dışarı çıkarılmak istenen gece kulübü çalışanı A.K.'yi korumaya çalıştığını söyledi. Mustafa Y.'nin ifadesinde, "A.K., 'Abi beni kurtar' dedi. Ben de onu içeri çektim. Bunun üzerine Bilal T., ayağıma iki el ateş etti. Barın oraya gittiğimde de tehdit ediyordu. Ortağım aşağı inince Bilal T.'yi sakinleştirmeye çalıştı ancak ona da defalarca ateş etti. Olay dışarı taşınca kasadan tabancamı aldım ve havaya ateş açtım. Sonrasında da bize ateş ettiler. A.K.'yi zorla götürmelerini engellemek istedim ve ayağımdan vuruldum" dediği öğrenildi.

"Ayağa kalkıp beni çekiştirmeye başladı"

Çalıştığı gece kulübünden dışarı çıkarılmaya çalışıldığı öne sürülen kadın A.K.'nin ise ifadesinde, "Bilal T. ve iki arkadaşı, çok alkollüydü. Bilal T., onunla gideceğimi söyledi. 'Bu mümkün değil' diye, karşılık verdim. Ayağa kalkıp beni çekiştirmeye başladı. Yanındaki arkadaşlarından birinden silah istedi. Bu sırada patronlarımız beni içeriye aldı. Sonra silah seslerini duydum ve herkes kaçışmaya başladı" dediği belirtildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Mustafa Y., Bilal T. ve Seyfettin A. ile olaya karışan çalışanlardan Yaşar Ş. adliyeye sevk edildi. Mustafa Y., Bilal T. ve Seyfettin A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken Yaşar Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İZMİR

İzmir'de gece kulübünde 'kadın çıkarma çatışması' kamerada
İzmir'de gece kulübünde 'kadın çıkarma çatışması' kamerada
İzmir'de gece kulübünde 'kadın çıkarma çatışması' kamerada
İzmir'de gece kulübünde 'kadın çıkarma çatışması' kamerada

silahlı çatışma, Karabağlar, Silah, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de gece kulübünde 'kadın çıkarma çatışması' kamerada - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kahramankazan'dan DEVA Genel Başkanı Babacan'a tepki: Seni davar çobanı olarak bile tutmazlardı 14:54 Kahramankazan'dan DEVA Genel Başkanı Babacan'a tepki: Seni davar çobanı olarak bile tutmazlardı Ayağına kıymık batan adam, enfeksiyon sebebiyle hayatını kaybetti 14:53 Ayağına kıymık batan adam, enfeksiyon sebebiyle hayatını kaybetti Puanları tahmin eden Sinan Engin, sosyal medyada alay konusu oldu 14:49 Puanları tahmin eden Sinan Engin, sosyal medyada alay konusu oldu
KKTC Başbakanı Ersan Saner ortaya çıkan cinsel içerikli video sonrası istifa ediyor 14:26 KKTC Başbakanı Ersan Saner ortaya çıkan cinsel içerikli video sonrası istifa ediyor Canlı yayında spikerin haber sunduğu esnada arkada cinsel içerikli film oynattılar 14:21 Canlı yayında spikerin haber sunduğu esnada arkada cinsel içerikli film oynattılar Hande Sarıoğlu göğüs dekolteli fotoğrafını paylaştı, sosyal medyada yorum yağdı 13:43 Hande Sarıoğlu göğüs dekolteli fotoğrafını paylaştı, sosyal medyada yorum yağdı
Rus basınında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri yer aldı: Kimseden korkmuyor, beş nükleer güce saldırdı 13:16 Rus basınında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri yer aldı: Kimseden korkmuyor, beş nükleer güce saldırdı Dünya bu videoyu konuşuyor! Ormanda görünen kurt adam, kendisini çeken kameraya saldırdı 12:37 Dünya bu videoyu konuşuyor! Ormanda görünen kurt adam, kendisini çeken kameraya saldırdı

Son Dakika Haberleri
14:54 Son dakika magazin haberleri!
14:53 Kahramankazan'dan DEVA Genel Başkanı Babacan'a tepki: Seni davar çobanı olarak bile tutmazlardı
14:52 Ayağına kıymık batan adam, enfeksiyon sebebiyle hayatını kaybetti
14:51 Pakistan, yeni yatırımcılar için fırsat sunacak! 3. Pakistan Teknoloji Zirvesi, İstanbul'da yapılacak
14:48 Puanları tahmin eden Sinan Engin, sosyal medyada alay konusu oldu
14:27 Kılıçdaroğlu, "İmamoğlu, Cumhurbaşkanı adayı olacağı için mi il gezileri yapıyor?" sorusuna cevap verdi: Giderken benden izin aldı
14:25 KKTC Başbakanı Ersan Saner ortaya çıkan cinsel içerikli video sonrası istifa ediyor
14:21 İngiltere'den önemli geri dönüşüm hareketi! Eski telefon ve bilgisayarlardan altın üretecekler
14:21 Canlı yayında spikerin haber sunduğu esnada arkada cinsel içerikli film oynattılar
14:07 Bu deney dünyada gündem oldu! Koronavirüs taşımaya gönüllü olan kişilere 50 bin TL veriyorlar
Kaza yerinde üzücü ayrıntı! Dikkate almadığı kask uyarıları cesedinin üzerine örtüldü Kaza yerinde üzücü ayrıntı! Dikkate almadığı kask uyarıları cesedinin üzerine örtüldü         
14:57
Son dakika magazin haberleri! Son dakika magazin haberleri!         
14:54
Pakistan, yeni yatırımcılar için fırsat sunacak! 3. Pakistan Teknoloji Zirvesi, İstanbul'da yapılacak Pakistan, yeni yatırımcılar için fırsat sunacak! 3. Pakistan Teknoloji Zirvesi, İstanbul'da yapılacak         
14:51
Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu, "İmamoğlu, Cumhurbaşkanı adayı olacağı için mi il gezileri yapıyor?" sorusuna cevap verdi: Giderken benden izin aldı         
14:28
Kahramanmaraş'ta yetiştirilen dev lahanalar görenleri şaşkına çevirdi Kahramanmaraş'ta yetiştirilen dev lahanalar görenleri şaşkına çevirdi         
14:26
Gece kulübünde çalışan 24 yaşındaki kadını kaçırmaya çalıştı: 4 kişi yaralı, 3 kişi tutuklu Gece kulübünde çalışan 24 yaşındaki kadını kaçırmaya çalıştı: 4 kişi yaralı, 3 kişi tutuklu         
13:49
E-devlet üzerinden elektronik imza başvuruları sistem üzerinden yapılabilecek E-devlet üzerinden elektronik imza başvuruları sistem üzerinden yapılabilecek         
13:19
Azerbaycan - İran arasındaki kriz tırmanıyor! Sınır kapısında 10 kilometrelik kuyruk oluştu Azerbaycan - İran arasındaki kriz tırmanıyor! Sınır kapısında 10 kilometrelik kuyruk oluştu         
12:42
Market sahibi, güvenlik kamerasına yakalanan koltuk hırsızını izlerken kahkahasını tutamadı Market sahibi, güvenlik kamerasına yakalanan koltuk hırsızını izlerken kahkahasını tutamadı         
12:31
Son seçim anketinde dikkat çeken detay! 4 parti dümeni Millet İttifakı'na kırarsa aradaki fark 20 puana yükseliyor Son seçim anketinde dikkat çeken detay! 4 parti dümeni Millet İttifakı'na kırarsa aradaki fark 20 puana yükseliyor         
12:18
Ronaldinho'nun son hali görenleri duygulandırdı! Messi, büyük ustaya sıkı sıkı sarıldı Ronaldinho'nun son hali görenleri duygulandırdı! Messi, büyük ustaya sıkı sıkı sarıldı         
12:13
Rusya, onlarca gemi ve jetle şov yaptı! Kırım tatbikatı resmi televizyonda canlı olarak yayınladı Rusya, onlarca gemi ve jetle şov yaptı! Kırım tatbikatı resmi televizyonda canlı olarak yayınladı         
12:06
Dehşete düşüren cinayet! Dehşete düşüren cinayet! "Seni oğlan yapacağım" diyen adamı öldürüp cinsel organını kopardı         
12:03
''Sakallı Bilo'' tanınan adamın cansız bedeni parkta bulundu ''Sakallı Bilo'' tanınan adamın cansız bedeni parkta bulundu         
12:01
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den cesur pozlar! Arka arkaya derin yırtmaçlı elbiseli pozlarını paylaştı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den cesur pozlar! Arka arkaya derin yırtmaçlı elbiseli pozlarını paylaştı         
11:04
Bu okuldan mezun olan öğrenciler, 5 bin lira maaşla hemen işe başlayabiliyor Bu okuldan mezun olan öğrenciler, 5 bin lira maaşla hemen işe başlayabiliyor         
10:36
Kiralık oda ilanı için görüşmeye giden genç kız dehşeti yaşadı! İçeceğine ilaç katılıp gece boyunca tecavüz edilmiş Kiralık oda ilanı için görüşmeye giden genç kız dehşeti yaşadı! İçeceğine ilaç katılıp gece boyunca tecavüz edilmiş         
17:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2021 15:00:22. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir'de gece kulübünde 'kadın çıkarma çatışması' kamerada - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement