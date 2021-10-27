İzmir'de göçmen dernekleri depremde yaşamını yitiren 117 vatandaşı andı - Son Dakika

İzmir'de bazı göçmen dernekleri, 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde yaşamını 117 vatandaş için anma programı düzenlendi.

Balkan Göçmenlerinin Kültürünü Yaşatma Araştırma ve Dayanışma Derneği, Uluslararası Balkan ve Türk İş Dünyası Dernekleri ile İzmir Sancak Rumeli Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından Bornova Belediyesi Altındağ Kültür Merkezi Sivil Toplum Kuruluşları Yerleşkesinde gerçekleştirilen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Etkinlikte konuşan dernek temsilcileri, depremde hayatını kaybeden 117 kişiye Allah'tan rahmet, yakınlarına ise sabır diledi.

Dayanışmanın önemine vurgu yapılan konuşmalarda, depremin ardından yapılan yardım organizasyonları hakkında bilgiler verildi.

Programın sonunda hayırseverlere teşekkür belgesi ve plaket verildi.