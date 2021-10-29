İzmir'de kaçakçılık operasyonunda 140 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika

İzmir'in Ödemiş ve Bayındır ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, 140 bin makaron ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Bayındır ve Ödemiş ilçelerinde kaçakçılığın önüne geçmek için çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 120 bini boş olmak üzere toplam 140 bin makaron ve 3 paket pipo tütünü ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.