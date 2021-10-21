İzmir'de kahve kutularına gizlenmiş esrarla yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Adreste bulunan Y.Y. ekipler tarafından gözaltına alındı.

Dairede, kokuya duyarlı dedektör köpek "Asil" ile yapılan aramada, kahve kutularına gizlenmiş 7 kilo 543 gram esrar bulundu.

İzmir 'in Buca ilçesinde günlük kiralanan bir evde kahve kutularına gizlenmiş 7 kilo 543 gram esrar ele geçirildi.

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