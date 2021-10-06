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İzmir'de modeme gizlenmiş 43,94 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

İzmir'de modeme gizlenmiş 43,94 gram uyuşturucu ele geçirildi

06.10.2021 09:44
İzmir'de modeme gizlenmiş 43,94 gram uyuşturucu ele geçirildi, System.String[]

İzmir'de modem içerisine gizlenmiş 43,94 gram uyuşturucu ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.

İzmir'de modem içerisine gizlenmiş 43,94 gram uyuşturucu ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.

İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ve uyarıcı maddeyle mücadele kapsamında İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde durumundan şüphelendikleri bir kişiyi takibe aldı.

Tedirgin davranışlar sergileyen kişiyi bir süre takip eden polis, şüpheliyi durdurduktan sonra üstünü ve yanındaki çantayı aradı.

Polis, çantadaki modem cihazına gizlenmiş 43,94 gram metamfetamin buldu.

Suriye uyruklu M.B. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu, Polis, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de modeme gizlenmiş 43,94 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de modeme gizlenmiş 43,94 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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