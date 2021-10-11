İzmir'de motosiklet ve otomobil hırsızlığı operasyonunda 10 şüpheli yakalandı - Son Dakika

İzmir'de motosiklet ve otomobil hırsızlığına yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentteki motosiklet ve otomobil hırsızlıklarıyla ilgili zanlıların yakalanması amacıyla çalışma başlattı.
Yaklaşık iki ay süren teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen 16 adrese sabah saatlerinde eş zamanlı baskın düzenlendi.
Helikopter ve Özel Harekat destekli operasyonda 10 zanlı yakalandı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramada çeşitli marka ve modellerde parçaları sökülmüş, şasi numaraları silinmiş çalıntı 24 motosiklet ile 14 otomobil ele geçirildi.
Zanlıların, motosiklet ve otomobil hırsızlığı yaptıkları, araçların bazılarını parçalayarak sattıkları öne sürüldü.
Öte yandan ele geçirilen motor bloku olmayan lüks otomobilin sanayiden çekici yardımıyla çalındığı, gözaltına alınanlar arasında çekici sürücüsünün de bulunduğu öğrenildi.
Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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