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İzmir'de "Nerede Kalmıştık…" Eğitim Seferberliği Projesi tanıtıldı - Son Dakika

İzmir'de "Nerede Kalmıştık…" Eğitim Seferberliği Projesi tanıtıldı

04.10.2021 13:14
İzmir'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca başlatılan "Nerede Kalmıştık..." Eğitim Seferberliği Projesi, İzmir'de tanıtıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca başlatılan "Nerede Kalmıştık..." Eğitim Seferberliği Projesi, İzmir'de tanıtıldı.

AK Parti İzmir İl Kadın Kolları tarafından, bir otelde düzenlenen toplantıya video konferans yöntemiyle katılan AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, projeyi İzmir'de hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

İnsanı merkeze alan bir medeniyetin temsilcileri olduklarını kaydeden Çankırı, iktidara geldiklerinden bu yana eğitime öncelik verdiklerini vurguladı.

Çankırı, bu anlayışla eğitim sisteminin eksiklerini gidermek, çağın gerektirdiği yapıya kavuşmasını sağlamak, birikmiş sorunlara çözüm bulmak için 20 yılda büyük adımlar attıklarını ifade etti.

Daha önce gerçekleştirilen, "Haydi Kızlar Okula", "Ana Kız Okuldayız", "Okuryazarlık Seferberliği" gibi birçok kampanyada başarı hikayelerine şahitlik ettiklerini, bu projede de güzel hikayelerin çıkacağına inandığını kaydeden Çankırı, şöyle devam etti:

"Bu hikayelerin mimarları sizler olacaksınız. Bizlere bu şansı verdiği için Hanımefendiye teşekkür etmek istiyorum. 2002'de iktidar olduğumuzda kız çocukların üniversiteye erişim oranı yüzde 13'le sınırlıydı. Bugün ise ulaştığımız oran yüzde 46. Bu rakamla sınırlı kalmayıp bunları nasıl artırabiliriz diye çaba gösteriyoruz. Yaşanan kayıpları telafi etmek adına ortaokulu bitirmiş ama liseye hiç kayıt olmamış ya da kayıt olup devam etmemiş kadınlarımızın kaldıkları yerden eğitimlerini tamamlamalarını arzu ediyoruz."

AK Parti Kadın Kolları Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Dora Kübra Yıldız da kadınların farklı nedenlerle ara verdikleri eğitim hayatlarına bu proje ile devam edeceğini belirterek, "Böyle güzel proje varken bizlere de onların elinden tutup destek çıkmak düşüyor." dedi.

AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Dilek Yıldız Büyükdağ ise kadınlar arasında eğitim düzeyinin yükselmesinin önemine işaret etti.

Eğitim hayatı yarıda kalan kız çocuklarını ve kadınları halk eğitim merkezlerine, açık öğretim liselerine ve olgunlaşma enstitülerine yönlendireceklerini anlatan Büyükdağ, "Kadınların mesleki beceri kazanmalarını, lise diplomalarını almalarını kendi gelecekleri ve yetiştirecekleri nesiller açısından çok önemli buluyoruz. Lise diplomasını alan kadınların hayalini kurdukları üniversite sıraları ile bir an önce tanışmalarını istiyoruz." diye konuştu.

cumhurbaşkanı, Emine Erdoğan, AK Parti, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de 'Nerede Kalmıştık…' Eğitim Seferberliği Projesi tanıtıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de "Nerede Kalmıştık…" Eğitim Seferberliği Projesi tanıtıldı - Son Dakika
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