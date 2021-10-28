İzmir'de örgüt adına yardım toplayan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

İzmir'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütü adına himmet, burs gibi yöntemlerle yardım topladığı iddiasıyla gözaltına alınan 12 FETÖ şüphelisinden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üye ve yöneticilerinin gizli haberleşme aracı olan Bylock isimli programı kullanan, örgütün finans kaynağı olan Bank Asya isimli bankaya örgüt liderinin talimatından sonra para yatıran, örgütün insan kaynağı olarak tabir ettiği eğitim kurumalarında çalışan, örgüt adına himmet, burs vb. isimler altında yardım toplayan ve haklarında itirafçı beyanları bulunan aralarında 1 Noter Başkatibi, 1 emekli askeri personelinde bulunduğu 15 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik dün sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

3 şüpheli etkin pişmanlıktan faydalandı

Operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 15 şüpheliden 12'si ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin 2'si tutuklanırken, 10 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan, hakkında gözaltı kararı bulunan 3 şüphelinin ise etkin pişmanlıktan faydalandığı öğrenildi.