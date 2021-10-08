İZMİR'DE ORMAN YANGINLARINA KARŞI İLK MÜDAHALE ARAÇLARIYLA 7 24 DEVRİYE - Son Dakika

İZMİR Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, ekim ayında olunmasına rağmen, toprağa henüz yağmur düşmemesi ve bu dönemde rüzgarlı havanın etkili olması nedeniyle olası yangınlara karşı hazır şekilde beklemeyi sürdürüyor. Haftanın 7 günü 24 saat süreyle ormanlarda ilk müdahale araçları ile devriye görevi yapan ekipler, piknikçileri ve orman köylülerini yangınlara karşı uyarıp, bilgilendiriyor.

Ege ve Akdeniz'deki ormanlarda bu yaz çıkan yangınlarda binlerce dönüm ormanın küle olması ve çok sayıda yaban hayvanın telef olması üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, olası yeni yangınlara karşı teyakkuz halinde bekliyor. Koruma ve önleyici tedbirler kapsamında özellikle ilk müdahale aracı pick-up kamyonetlerle ormanlık alanlar, geziliyor. İzmir Valiliği'nin kararıyla belirlenen 26 noktada yangın açısından riskli bölgelere vatandaşlar sokulmuyor. Orman yakınlarında mangal ya da çay için ateş yakanlar orman personelince uyarılıyor, ateşin söndürülmesi sağlanıyor. Özellikle sonbahar mevsiminin yaşandığı bugünlerde etkili rüzgarda olası bir büyük bir yangının çıkma ihtimaline karşı orman personeli hazırlıklı olarak bekliyor.

RİSK SÜRMEKTEDİR

Gaziemir Orman İşletme Müdürü Mehmet Çaprazlı, orman yangınları açısından riskli dönemin sürdüğünü belirtti. Çaprazlı, Ekim ayının başındayız. Bulunduğumuz bölge itibariyle yağışların olmaması, iklim şartlarına göre havanın sıcak olması, rüzgarında şiddetini arttırdığı dönemde olduğumuz için yangın riski sürüyor. Ormana girişlerin kısıtlandığı yerlerimiz var. Valimizin başkanlığında nisan ayında alınan yangın komisyon kararlarında, İzmir'de 26 noktada yangın açısından riskli yerler belirlendi. Sonrasında bu noktalara vatandaşların girişi engellenmiştir. Buralarla ilgili gerekli koruma ve önleyici tedbirler amacıyla ekipler devriye görevini 724 devam ediyor dedi.

UZMAN PERSONELLE DEVRİYE

Piknik yapacak vatandaşların da unutulmadığını belirten Müdür Çaprazlı, Vatandaşlarımıza alternatif olarak 73 mesire yeri tescillendirilip işletmeye açıldı. Vatandaşlarımız burada ihtiyaçlarını karşılayabilecektir dedi. Yapılan çalışmalardan bahseden Müdür Çaprazlı, İlkokul çağından başlayarak vatandaşlara bilinçlendirici eğitimler veriyoruz. Köylerde gerekli uyarıları yapıyoruz. 724 işinde uzman personelle ormanlarda, devriye görevi icra edip, koruma ve kontrollerimizi gerçekleştiriyoruz dedi.

Yangına neden olan durumlara da değinen Çaprazlı, Piknikçilerin yakmış oldukları ve tam söndürmedikleri mangal ve çay ateşi, yangına sebep olabiliyor. Bazen de 5 litrelik su bulunuyor yanlarında. Yangın çıkınca o su o ateşi söndürmeye yetmiyor. Bu gibi konulara karşı vatandaşlara ekiplerimiz uyarıcı çalışmalar yapıyor diye konuştu.