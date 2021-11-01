Üye Girişi
İzmir'de salep yetiştiriciliği yaygınlaşacak - Son Dakika

İzmir'de salep yetiştiriciliği yaygınlaşacak

01.11.2021 13:16
İzmir'de salep yetiştiriciliği yaygınlaşacak

İzmir'de, salep yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması amacıyla hazırlanan proje uygulanmaya başlandı.

İzmir'de, salep yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması amacıyla hazırlanan proje uygulanmaya başlandı.

İl Tarım Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Salep Yetiştiriciliği ve Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında, Buca ilçesi Doğancılar Mahallesi'nde üretici Mehmet Çınar'a ait 250 metrekare alanda ilk salep yumrularının dikimi yapıldı.

38 bin lirası bakanlık desteğiyle gerçekleştirilen 50 bin lira tutarındaki proje ile üreticilere yeni bir ürünün tanıtılması, daha fazla sayıda çiftçinin salep hakkında bilgi sahibi olması, küçük aile işletmelerinin gelir seviyesinin artırılması ve Buca tarımına yeni bir ürünün kazandırılması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, "2021 başında 'Tarımda 35'in İzi' sloganıyla başlatmış olduğumuz 35 projemiz ile 30 ilçemizde İzmir tarımına ve 145 bin çiftçi ailemize bir dokunuş yapmak istedik. Alternatif üretim metotlarını ve alternatif ürün desenlerini geliştirmeye çalışıyoruz. Her ilçemizde farklı bir proje uyguladık. Bugün iklimin ve coğrafyanın getirmiş olduğu değişikliklere göre damlama sulama sistemleri, tıbbi aromatik bitkilerin geliştirilmesi, hayvancılığın geliştirilmesi gibi projelerle birim alanda üreticilerimizin en çok kazancı elde etmesi için yeni ürünleri, yeni teknolojileri tanıtma, yeni demonstrasyonlar yapma noktasında 30 ilçemizde çalışmalar yürütüyoruz."

Dünyada ve Türkiye'de tıbbi ve aromatik bitkilere olan talebin her geçen yıl arttığını vurgulayan Özen, doğada toplaması yasak olan salebi bu tür çalışmalarla tarlada ekiminin yaygınlaştırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Mehmet Çınar, Tarım, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de salep yetiştiriciliği yaygınlaşacak - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Türkiye'de 80 erkek üzerinde araştırma yapıldı! İşte korona sonrası görülen cinsel iktidarsızlığın sebebi 14:10 Türkiye'de 80 erkek üzerinde araştırma yapıldı! İşte korona sonrası görülen cinsel iktidarsızlığın sebebi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a: Bak seni aldatıyorlar, bunların parası falan yok 14:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a: Bak seni aldatıyorlar, bunların parası falan yok Ünlü şarkıcı Bengü, ikinci kez doğum yaptı 14:06 Ünlü şarkıcı Bengü, ikinci kez doğum yaptı
Erdoğan-Biden zirvesi dünya basınında geniş yer buldu 13:43 Erdoğan-Biden zirvesi dünya basınında geniş yer buldu Denizbank'ta müşteriler mobil ve internet bankacılığından işlem yapamıyor 13:36 Denizbank'ta müşteriler mobil ve internet bankacılığından işlem yapamıyor Muhsin Yazıcıoğlu ölümünde dikkat çeken detay! 13:05 Muhsin Yazıcıoğlu ölümünde dikkat çeken detay! "Beni öldürmek istiyorlar" demiş
Rekabet Kurumu'nun kestiği 12:18 Rekabet Kurumu'nun kestiği "fahiş fiyat" cezaları borsayı etkiledi! Zincir marketler değer kaybetti Erdoğan'a Glasgow ziyaretini iptal ettiren krizin gerçek yüzü! Ayrımcılığa izin verilmedi 11:58 Erdoğan'a Glasgow ziyaretini iptal ettiren krizin gerçek yüzü! Ayrımcılığa izin verilmedi

Son Dakika Haberleri
14:16 89 yaşındaki adamın sır ölümü! Başından tüfekle vurulmuş olarak bulundu
14:06 Ünlü şarkıcı Bengü, ikinci kez doğum yaptı
14:06 Son Dakika! Erdoğan, Biden ile yapılan görüşmenin ayrıntılarını anlattı: Samimi, yapıcı ve olumlu bir toplantı yaptık
14:01 Cengiz Ünder, Robben'e dönüştü! Milli futbolcumuz Fransa'yı yerlebir ediyor
13:42 Erdoğan-Biden zirvesi dünya basınında geniş yer buldu
13:36 Redknapp , Ozan Kabak'a eleştiride bulundu: Bu çocuk kendini Zidane sanıyor, aptalca hataları bırakmalı
13:36 Denizbank'ta müşteriler mobil ve internet bankacılığından işlem yapamıyor
13:14 Fenerbahçe'de Aykut Kocaman sesleri yükseliyor
13:05 Muhsin Yazıcıoğlu ölümünde dikkat çeken detay! "Beni öldürmek istiyorlar" demiş
12:57 Hangi parti seçmeni nereden alışveriş yapıyor? Bu araştırma ilk kez yapıldı, işte sonuçlar
89 yaşındaki adamın sır ölümü! Başından tüfekle vurulmuş olarak bulundu 89 yaşındaki adamın sır ölümü! Başından tüfekle vurulmuş olarak bulundu         
14:16
Elon Musk, BM'nin 'açlık krizi çıkışına' meydan okudu: Kanıtlarsanız Tesla'yı satıp gelirini bağışlayacağım Elon Musk, BM'nin 'açlık krizi çıkışına' meydan okudu: Kanıtlarsanız Tesla'yı satıp gelirini bağışlayacağım         
14:10
Son Dakika! Erdoğan, Biden ile yapılan görüşmenin ayrıntılarını anlattı: Samimi, yapıcı ve olumlu bir toplantı yaptık Son Dakika! Erdoğan, Biden ile yapılan görüşmenin ayrıntılarını anlattı: Samimi, yapıcı ve olumlu bir toplantı yaptık         
14:06
Cengiz Ünder, Robben'e dönüştü! Milli futbolcumuz Fransa'yı yerlebir ediyor Cengiz Ünder, Robben'e dönüştü! Milli futbolcumuz Fransa'yı yerlebir ediyor         
14:02
Redknapp , Ozan Kabak'a eleştiride bulundu: Bu çocuk kendini Zidane sanıyor, aptalca hataları bırakmalı Redknapp , Ozan Kabak'a eleştiride bulundu: Bu çocuk kendini Zidane sanıyor, aptalca hataları bırakmalı         
13:37
Yıllık izne ayrıldıktan sonra haber alınamayan polis memuru sırra kadem bastı! Her yerde aranıyor Yıllık izne ayrıldıktan sonra haber alınamayan polis memuru sırra kadem bastı! Her yerde aranıyor         
13:30
Yol verme kavgasında başından vurulan adam hayat mücadelesi veriyor Yol verme kavgasında başından vurulan adam hayat mücadelesi veriyor         
13:03
Sakatlandı sanılan kaleciyi arı sokmuş Sakatlandı sanılan kaleciyi arı sokmuş         
12:05
Allahyar, performansıyla beğeni topladı! Satın alma ücreti çok gülünç Allahyar, performansıyla beğeni topladı! Satın alma ücreti çok gülünç         
11:57
Yaban keçisi avlamak için Kahramanmaraş'a geldi! ABD'li adam, av için 500 bin lira harcadı Yaban keçisi avlamak için Kahramanmaraş'a geldi! ABD'li adam, av için 500 bin lira harcadı         
11:40
Berdan Mardini'nin konserinde hayranı tam 29 bin TL saçtı Berdan Mardini'nin konserinde hayranı tam 29 bin TL saçtı         
11:40
Zamlar devam ediyor! LPG oto gazın fiyatı 48 kuruş artacak Zamlar devam ediyor! LPG oto gazın fiyatı 48 kuruş artacak         
10:42
Beytikan Aşireti'nden 200 kişilik bir grup CHP'ye katıldı: Geçişimizin nedeni partinin Kürt sorununa bakışı Beytikan Aşireti'nden 200 kişilik bir grup CHP'ye katıldı: Geçişimizin nedeni partinin Kürt sorununa bakışı         
10:30
Çocuk parkında bir grup genç kız, tartıştığı kızı tekme tokat dövdü Çocuk parkında bir grup genç kız, tartıştığı kızı tekme tokat dövdü         
10:24
Mehmet Dinçer ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, sahne kıyafetlerini değiştirdi Mehmet Dinçer ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, sahne kıyafetlerini değiştirdi         
09:54
Bakan Soylu'ya Bülent Arınç'tan Kürşat Ayvatoğlu eleştirisi: Ben olsam partinin yanına yaklaştırmam Bakan Soylu'ya Bülent Arınç'tan Kürşat Ayvatoğlu eleştirisi: Ben olsam partinin yanına yaklaştırmam         
08:21
Kadın ve erkek sporcuyu dövüştürdüler! Ortaya çıkan görüntüler büyük tepki topladı Kadın ve erkek sporcuyu dövüştürdüler! Ortaya çıkan görüntüler büyük tepki topladı         
17:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2021 14:23:29. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir'de salep yetiştiriciliği yaygınlaşacak - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement