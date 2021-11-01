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İzmir'de salep yetiştiriciliği yaygınlaştırılıyor! - Son Dakika

İzmir'de salep yetiştiriciliği yaygınlaştırılıyor!

01.11.2021 10:35
İzmir'de salep yetiştiriciliği yaygınlaştırılıyor!

2021 yılında Türkiye Tarımında İzmir'in izini bırakan 35 proje arasında yer alan 'Salep Yetiştiriciliği ve Yaygınlaştırılması Projesi' Buca ilçesinde uygulanmaya başlandı.

Buca Doğancılar Mahallesinde Mehmet Çınar'a ait 250 m2 alanda gerçekleştirilen proje ile üreticilere yeni bir ürün tanıtılması, daha fazla sayıda çiftçinin salep hakkında bilgi sahibi olması, küçük aile işletmelerinin gelir seviyesinin artırılması ve Buca tarımına yeni bir ürünün kazandırılması hedefleniyor.

Projenin tanıtım ve ilk dikim etkinliği üretici Mehmet Çınar'a ait arazide gerçekleştirildi. Projeyi anlatan ve üreticilerle bir araya gelen İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen "2021 yılında başında Tarımda 35'in İzi sloganıyla başlatmış olduğumuz 35 projemiz ile 30 ilçemizde İzmir tarımına ve 145 bin çiftçi ailemize bir dokunuş yapmak istedik. Alternatif üretim metotlarını ve alternatif ürün desenlerini geliştirmeye çalışıyoruz.Her ilçemizde farklı bir proje uyguladık. Bugün iklimin ve coğrafyanın getirmiş olduğu değişikliklere göre damlama sulama sistemleri, tıbbi aromatik bitkilerin geliştirilmesi, hayvancılığın geliştirilmesi gibi projelerle birim alanda üreticilerimizin en çok kazancı elde etmesi için yeni ürünleri, yeni teknolojileri tanıtma, yeni demonstrasyonlar yapma noktasında 30 ilçemizde çalışmalar yürütüyoruz. Bugün de Buca ilçemizde bu kapsamda gerçekleştireceğimiz proje için bir aradayız.

Üreticimiz Gayret Edecek, Biz de Destekleyeceğiz

Bu yaptığımız ve uyguladığımız çalışmalar bizlerin tarımı ne kadar önemsediğini gösteriyor. Biz sizlerin de desteğiyle tarıma sahip çıkıyoruz. 38 bin lirası Bakanlığımız desteğiyle gerçekleştirilen 50 bin liralık bu projeyle Buca ilçemizde salep yetiştiriciliğinin vereceği sonuçları ve kazancını görmek istiyoruz. Üreticimiz gayret edecek, bizim arkadaşlarımız da onu gece gündüz destekleyecek. Sonucunda da burada bu sektörü büyüterek, diğer üreticilerimize de örnek olarak devam ettireceğiz" dedi.

Dünyada ve ülkemizde tıbbi ve aromatik bitkilere olan ilgi ve talebin her geçen yıl arttığını ve artan talebe bağlı olarak kültüre alınamamış bu kapsamdaki birçok bitki türünün dünyada doğadan toplama yolu ile iç ve dış piyasaya arz edildiğini belirten Özen "Fiyatının yüksek olması, aşırı ve denetimsiz toplanması, yetişme alanlarının daralması nedeniyle bu bitkilerden sürdürülebilir anlamda faydalanılması zorlaşmakta, çoğu zamanda mümkün olmamaktadır. Halihazırda salep bitkisinin doğadan toplanması yasak. Doğal kaynak niteliğindeki bu ürünlerin sürdürülebilir yönetimi de gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Bu kapsamda yaptığımız bu projenin çok önemli olduğunu düşünüyor ve yaygınlaştırma yolunda çalışmalar yapmayı hedefliyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından üretici Mehmet Çınar'a ait 250 m2 alanda salep yumrularının dikimi gerçekleştirildi.

İzmir'de salep yetiştiriciliği yaygınlaştırılıyor!

Mehmet Çınar, Çiftçi, Tarım, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel İzmir'de salep yetiştiriciliği yaygınlaştırılıyor! - Son Dakika


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