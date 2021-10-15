İzmir'de şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu bulundu - Son Dakika

İzmir'in Bayındır ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta 106 gram metamfetamin ve 6 gram esrar ele geçirildi.
Bayındır İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asayiş uygulaması sırasında şüphelendiği bir aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada, vites kutusunun yanında poşete sarılı 106 gram metamfetamin ele geçirilirdi. Araçta bulunan 3 şüphelinin üst aramasında ise birinin çorabında kağıda sarılmış halde 6 gram esrar bulundu.
İşlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden H.A. tutuklandı. M.N.Y ve M.İ. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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