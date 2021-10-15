İzmir'de şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu bulundu - Son Dakika

İşlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden H.A. tutuklandı. M.N.Y ve M.İ. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Araçta yapılan aramada, vites kutusunun yanında poşete sarılı 106 gram metamfetamin ele geçirilirdi. Araçta bulunan 3 şüphelinin üst aramasında ise birinin çorabında kağıda sarılmış halde 6 gram esrar bulundu.

Yayıncı kuruluş ekranlarında Volkan Demirel'e Emre uyarısı: Bir daha sakın deme

Son Dakika: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu görevden almalarla ilgili ilk kez konuştu: Bir kısmı bizim, bir kısmı arkadaşlarımızın tercihi